Kiadták a figyelmeztetést: itt az ónos eső!

Portfolio 2025. január 06. 09:26

Az ország több területén is jelentősen megenyhült az idő az elmúlt 24 órában - különösen az esti, éjszakai órákban emelkedett meredeken a hőmérséklet a Dunántúl és az Alföld nagy részén. Az enyhülést meghozó melegfront felhőzetéből több helyen is előfordult csapadék, a délnyugat felől érkező enyhe légtömeg hatására teret nyert a fagyott eső, ónos eső, illetve helyenként az eső is.