Kiszivárgott: jelentős szankció készül Oroszországgal szemben

A Biden-kormányzat újabb szankciókat tervez bevezetni Oroszország ellen: a tervezett intézkedések elsősorban az orosz olajexportot célozzák, különös tekintettel az olajat szállító tartályhajókra, írja a Reuters. A lépés célja, hogy tovább csökkentsék Oroszország olajbevételeit.

Az amerikai kormányzat igyekszik megerősíteni Ukrajna támogatását, mielőtt Donald Trump január 20-án hivatalba lép - a republikánus politikus korábban többször is kritizálta az Ukrajnának nyújtott amerikai segítség mértékét, emlékeztet a Reuters.

A hírügynökség szerint a tervezett szankciós csomag jelentős méretű lesz. Egy névtelenséget kérő tisztviselő szerint

"két orosz olajvállalat, több mint 100 tanker, olajkereskedők, orosz biztosítótársaságok" is szerepelnek a célpontok között.

Az új intézkedések elsősorban azokat a tankerhajókat érintenék, amelyek a nyugati országok által meghatározott 60 dolláros hordónkénti árplafon felett értékesített orosz olajat szállítanak. Bár az orosz nyersolaj általában még így is olcsóbb a világpiaci árnál, Kína és India továbbra is hajlandó megvásárolni ezeket a készleteket. Az amerikai kormány tájékoztatta az indiai külügyminisztériumot a közelgő szankciókról. A szankciók várhatóan az árplafon feletti oroz olajjal kereskedő hálózatokban részt vevő személyeket is célba veszik.

Janet Yellen amerikai pénzügyminiszter a közelmúltban a Reutersnek nyilatkozva megerősítette, hogy az Egyesült Államok további szankciókat fontolgat a tankerekkel szemben.

Nem zárjuk ki a kínai bankokkal szembeni szankciókat sem

- tette hozzá Yellen, utalva arra, hogy az USA célja Oroszország olajbevételeinek és külföldi szállításokhoz való hozzáférésének további korlátozása.

Forrás: Reuters

A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images