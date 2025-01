Sorra dőlnek be az amerikai cégek, több mint egy évtizede nem volt ekkora csődhullám

Az amerikai cégcsődök száma 2024-ben elérte a globális pénzügyi válság óta mért legmagasabb szintet, köszönhetően a magas kamatlábaknak és a gyengülő fogyasztói keresletnek. Az év során legalább 686 amerikai vállalat jelentett csődöt, ami 8 százalékos növekedést jelent az előző évhez képest – írja a Financial Times

Az S&P Global Market Intelligence adatai szerint 2024-ben több mint 30 olyan vállalat jelentett csődöt, amelyek adósságállománya meghaladta az 1 milliárd dollárt. A végelszámolást megelőző adósságrendezési intézkedések száma szintén növekedett, ezek a lépések azonban sok esetben nem tudták megakadályozni a fizetésképtelenséget.

A Fitch Ratings szerint ezek az eljárások egyre inkább az amerikai vállalati adósságkezelés meghatározó részévé váltak, de sok esetben csak tovább növelték a hitelezők veszteségeit.

A fogyasztói kereslet gyengülése különösen azokat a vállalatokat érintette, amelyek a diszkrecionális kiadásokra támaszkodtak. A Party City csődje jól példázza a helyzetet: az infláció és a visszaeső fogyasztói költések miatt kénytelen volt bezárni 700 üzletét. Más jelentős cégcsődök között szerepelt a Tupperware, a Red Lobster, a Spirit Airlines és az Avon Products.

Bár a Federal Reserve a kamatlábak csökkentésével enyhítette a nyomást, az infláció továbbra is nehezíti a családok és vállalatok helyzetét.

A szakértők szerint az emelkedő csődszámok ellenére a helyzet nem jelent közvetlen veszélyt a szélesebb gazdaságra vagy a bankrendszerre. Az Academy Securities makrostratégiai vezetője, Peter Tchir rámutatott a Financial Timesnak nyilatkozva, hogy a kockázatos vállalati hitelek és az államadósság közötti kamatkülönbség viszonylag alacsony maradt. Ugyanakkor a vállalatoknak továbbra is nehézséget jelenthet, hogy profitabilitásukat javítsák, vagy adósságterheiket kezeljék, így a fizetésképtelenségi hullám hosszabb távon is fennmaradhat.

A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images