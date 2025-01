Aggasztó folyamatok rajzolódnak ki a közösségi média időskori használatában, de már látni a fényt az alagút végén

A The Atlantic készített elemzést arról, hogy mit okozhat pontosan az időskori közösségi média fogyasztása. A cikk kifejezetten a kognitív képességek romlásával küszködő idősek problémáival foglalkozik, amelyre egyelőre még nem születtek meg a megfelelő megoldások.

A becslések szerint jelenleg körülbelül 7 millió 65 évnél idősebb amerikai él Alzheimer-kórral, a szám pedig 2050-re akár 13 millióra is növekedhet. Ezen felül további milliók szenvednek az időskori demencia vagy más kognitív hanyatlás miatt tapasztalnak hátrányokat a mindennapi élet során. Ezek a betegségek rendkívül megnehezíthetik a legegyszerűbb tevékenységeket is, romlanak az emlékek, halványul a memória, nehézkessé válhat a beszéd. Ezek összessége számos más negatív következmény mellett a társas életet is jelentősen csökkentik.

A 21. században elterjedő közösségi médiás feleületek nem különösebben járulnak hozzá ahhoz, hogy az ilyen kihívásokkal szembesülő emberek könnyebben tájékozódjanak.

A weboldalak ugyanis folyamatosan frissülnek, új verziókat mutatnak be, ez pedig egyáltalán nem kedvez a kognitív problémákkal küzdő időskorú népesség emlékezetének segítésében. A változások egy áltagos felhasználó számára minimálisnak tűnhetnek – így például megváltozik egy ikon, vagy máshová kerül egy funkció – mégis a memóriaproblémák miatt a beteg emberek nehezen, vagy egyáltalán nem tudják megtanulni a változásokat.

A probléma már az időskori kognitív problémákkal küzdő betegek családtagjait is megmozgatták, ezért az Egyesült Államokban sorra alakulnak az olyan fórumok, ahol ezeket a gondokat meg tudnák beszélni az emberek. Ezeken olyan történeteket osztanak meg egymással a családtagok, amelyekben az idős rokonuk a betegség diagnosztizálását követően alapvetően megváltoztatta az internetes tevékenységét. Többen elmondták azt is, hogy az Alzheimer-kórral élő családtag elkezdett furcsán viselkedni a közösségi médiában, gyakran illetlen posztokat tett közzé, vagy a csalók áldozatául esett.

A jelenség azért különösen aggasztó, mivel az időskorú népesség egyre nagyobb arányban kezdi használni az internetes közösségi oldalakat, és a tevékenységük egy jelentős része is oda tevődik át.

A betegség megjelenését követően viszont az általános kommunikációs képességeik beszűkülnek, ezzel pedig drámaian csökkennek a társasági interakciói. A gond ráadásul kettős, ugyanis minél jobban elszigeteltté válik egy beteg, annál jobban felgyorsul a tünetek romlásának folyamata.

JoAnne Juett, a Meta hozzáférhetőségért felelős vállalati termékmenedzsere elmondta, hogy egyelőre még nem találták meg azt a hatékony megoldást, amely esetleg segíthet ezeknek az embereknek is az online kommunikáció fenntartásában.

Azt mondanám, hogy inkább a látásvesztéssel, a hallásvesztéssel és a mobilitási problémákkal foglalkozunk

– mondta. Ezek a változtatások valamelyest hozzájárulhatnak a memóriazavarral küzdő idős betegek helyzetének javításában. Juett hozzátette, hogy a valódi megoldást a mesterséges intelligencia elterjedése jelentheti, amely jelentősen megkönnyítheti a társadalmi kapcsolatok fenntartását a betegség kialakulása után is. A jövőt a hangalapú szolgáltatások hozhatják el, amelyek megkönnyíthetik az online kommunikációt az idős, kognitív problémákkal küzdő emberek számára is.

Címlapkép forrása: Shutterstock