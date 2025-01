Sietni kell: már csak egy hétig lehet kérni a támogatást a lakossági napelemes pályázatban

Jövő szerdán, január 15-én lejár a jogvesztő határidő, ameddig még be lehet nyújtani a végleges támogatási kérelmeket a Napenergia Plusz Programban azoknak, akik korábban már sikeresen megcsinálták az előregisztrációt, de a további lépések valamelyikénél eddig elakadtak – hívja fel a figyelmet az Energiaügyi Minisztérium.

Mindez azt jelenti, hogy kereken egy évvel a pályázat megnyitása után be is zárja azt a tárca, és az esetlegesen bent maradó forrásokat más célokra átcsoportosíthatja, ahogy arra már több közleményben előre felhívta a figyelmet, illetve a támogató NFFKÜ közvetlen megkeresésben is figyelmeztette az érintetteket a jogvesztő határidő közeledtére.

A programban napelemekre és energiatárolóra lehet pályázni akár 5 millió forint támogatásig, és

a 105,8 milliárdos keretből eddig 84,4 milliárdot kötöttek le 20,6 ezer háztartás támogatásával. A nyertesek közel harmadának már el is utaltak összesen 16,6 milliárd forintot.

Az elfogadott időközi kifizetési kérelemmel rendelkező projektekben 23,7 megawatt összes beépített teljesítményű napelemes rendszereket telepítettek eddig 38,6 megawattóra kapacitású energiatárolókkal – derül ki a tárca mai összesítéséből. Azt is megjegyzik, hogy ezzel a bő 20 ezer darab napelemmel együtt a háztartási méretű kiserőművek darabszáma hamarosan meghaladja a 300 ezret.

Arra is felhívja a figyelmet a tárca, hogy a következő hetekben újranyílik egy másik lakossági pályázat: január 20-ától kevesebb papírmunkával, többen jelentkezhetnek az energetikai otthonfelújítási programba. A legalább 30 százalékos energia-megtakarítást ezután is külső hőszigeteléssel, nyílászárócserével, a fűtési vagy a melegvíz-rendszer korszerűsítésével, vagy ezek kombinációival kell elérni. A korábban 1990 végi határidő kitolásával már a 2006 végéig megépült családi házak felújításához is lehet támogatást kérni. Összesen tíz, eddig megkövetelt dokumentumot a jövőben nem kell vagy sokkal egyszerűbb lesz benyújtani.

A programban a budapesti pályázók 6,19 milliárd, a vidéki háztartások pedig 66,82 milliárd forintos keretből kérhetnek akár 6 millió forint vissza nem térítendő forrást és kamatmentes kölcsönt.

