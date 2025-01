Vége a válságnak a népszerű élelmiszer piacán: átmenetileg nagyot csökkenhetnek az árak

Az olívaolaj-válság enyhülése várható, de az árak nem térnek vissza a korábbi alacsony szintekre. A spanyol termelők rekordmennyiségű termést takarítanak be, ami 2025-re is biztosítja az ellátást. A nagykereskedelmi árak már 55%-kal csökkentek a februári csúcshoz képest, és a kiskereskedelmi árak is hamarosan követik ezt a trendet - közölte a Japan Times