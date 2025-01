Itt a bejelentés: csökkentik a budai rakparton a sebességet

Január 10-étől, péntektől 50 km/óra lesz a megengedett legnagyobb sebesség a Budai alsó rakpart Tímár utca és Rákóczi híd közötti szakaszán - írja a BKK.

A sebességhatárok egységesítése és csökkentése szorosan kapcsolódik azokhoz a Fővárosi Közgyűlés által elfogadott Közlekedésbiztonsági Stratégiában megfogalmazott intézkedésekhez, amelyeket a BKK és a Budapest Közút a biztonságosabb közlekedés érdekében hajt végre. Ezek célja, hogy tovább csökkenjen a közutakon a súlyos és halálos sérülések száma.

A Budai alsó rakparton folytatódik a Közlekedésbiztonsági Stratégiában is szereplő intézkedések megvalósítása.

A Tímár utca és a Rákóczi híd közötti – csaknem 8 kilométer hosszú – útszakaszon január 10-étől, péntektől a 70 km/órás és az 50 km/órás útszakaszok váltakozása helyett egységesen 50 kilométer per óra lesz

a megengedett legnagyobb sebesség, kivéve a Nagyszombat utcai kijelölt gyalogos-átkelőhely és kerékpárút-átvezetés környezetét, ahol marad az alacsonyabb, 40 km/órás sebességhatár.

A BKK és a Budapest Közút szakemberei a megengedett legnagyobb sebességet az útszakasz hálózati és közterületi szerepéhez kapcsolódva határozták meg, miközben szem előtt tartották a Duna-parthoz igyekvő fővárosiak és idelátogatók biztonságát, akik az alsó rakparti gyalogátkelőhelyeken keresztezik a forgalmas útszakaszt.

A sebességhatár felülvizsgálatát és módosítását többek között az indokolta, hogy az érintett útszakaszon

2019 és 2023 között összesen 51 személyi sérüléssel járó közúti közlekedési esemény történt (ezek közül egy halálos, 15 súlyos és 35 könnyű sérüléssel végződött),

valamint a turisztikai célpontoknál – például az Angelo Rotta rakparton és az A38 Hajó környezetében – fokozott gyalogosforgalom tapasztalható.

Az egyes útszakaszok kapacitását a megengedett sebesség érdemben nem befolyásolja, azt elsősorban a csomópontok áteresztő képessége határozza meg, míg a gépjárművel közlekedők menetidejét városi környezetben a forgalomnagyság befolyásolja leginkább - hívja fel a figyelmet a BKK.

Ráadásul a Budai alsó rakparton a 70 km/órás sebességet a gyakorlatban eddig is csak éjszaka vagy a hajnali órákban (amikor jellemzően rosszabbak a látási viszonyok) lehetett elérni, mivel napközben hosszabb szakaszokon is jellemző a torlódás. Az alacsonyabb sebesség éjszaka és hajnalban a közlekedésbiztonság javítása mellett többek között a zajterhelést is csökkenti.

A tervek kidolgozására a BKK munkatársainak segítségére volt a társaság által kifejlesztett úgynevezett prediktív modell, amely értékeli, hogy melyik útszakaszokon van kifejezetten nagy szerepe a megengedett sebességnek az ütközések előidézésében. Az adatalapú, mesterséges intelligencia modell segítségével a szakemberek 5 év adatainak értékelésével még jobban megbizonyosodhatnak arról, hogy hol van szükség beavatkozásra a biztonságos közlekedés érdekében.

