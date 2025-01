Erős széllel robbant be a hidegfront, három megyére adtak ki riasztást

Amilyen gyorsan jött, olyan gyorsan távozik is a hidegfront, mely mögött szárazabb és hidegebb levegő zúdul be erős, több helyen viharos északnyugati széllel - közölte a HungaroMet.

Az éjszaka érkezett hidegfront hatására a kora reggeli órákban elsősorban a Dunántúlon néhol még előfordulhat egy-egy viharos (60-75 km/h) széllökés északnyugati irányból. A középső országrészben is még kora reggel, az északkeleti határ közelében délelőtt egy-egy 70 km/h-s széllökés is kialakulhat.

Jelentősebben majd estétől veszít erejéből a szél.

A felhőzettel együtt a csapadékhajlam is csökken, legtovább az északkeleti tájakon eshet egyre inkább a havas eső, hó. A maximum-hőmérséklet a keleti határnál most áll be, ezt követően ott is csökken a hőmérséklet, délután többnyire 2, 6 fokot mérhetünk.

Győr-Moson-Sopron, Vas és Veszprém vármegyében van érvényben első fokú riasztás a 70 km/h-nál erősebb széllükések miatt.

