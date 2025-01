Levették az egyik gyermeket a műtüdőről a Heim Pál Kórházban

Nagy Anikó, az intézet főigazgatója a Blikknek nyilatkozva elmondta: "örömmel jelentjük, hogy a négy műtüdővel kezelt

beteg gyermek közül az egyik legkisebbet sikerült levenni a készülékről.

A 11 hónapos baba 11 napig volt műtüdőkezelésen, jelenleg is stabil az állapota."

Mi is megírtuk, hogy a Heim Pál Kórház korábbi tájékoztatása szerint 4 gyermek szorult rendkívüli kezelésre.

Kapcsolódó cikkünk 2025. 01. 11. Rossz hírek jöttek a Heim Pál Gyermekkórházból: minden műtüdőn gyerekeket kell életben tartani

A főigazgató hozzátette, hogy a többi három gyermek állapota kapcsán is bizakodóak. Az egyik páciens már 24 napja részesül műtüdőkezelésben. "Ebben a pillanatban is rengetegen dolgoznak azon, hogy a gyerekek állapota javuljon, és hogy a tüdejük is minél előbb meggyógyulhasson" - hangsúlyozta Nagy Anikó.

Az ECMO Központban kezelt négy beteg gyermek mindegyike 1-2 éves, és

mindannyiuknál agresszív tüdőgyulladást okozott a vírusos és bakteriális betegség kombinációja.

A főigazgató elmagyarázta, hogy ezekben az esetekben a műtüdő jelentette az egyetlen esélyt az életben maradásra, mivel a hagyományos lélegeztetőgép már nem volt elegendő.

Nagy Anikó megnyugtatta a szülőket, hogy ez az eset nem jelent általános veszélyt. "A szülőknek nem kell nyugtalankodniuk az eset kapcsán, mert az összes többi légúti megbetegedés a szokásos módon zajlik az országban" - mondta. Hozzátette, hogy nem találkoztak új kórokozókkal sem a műtüdővel kezelteknél, sem más légúti megbetegedésekben.

A főigazgató felhívta a figyelmet az egy év körüli gyermekekre való fokozott odafigyelés fontosságára, és arra, hogy láz esetén mindenképpen orvoshoz kell vinni őket. A három év alatti gyermekeknél is fontos, hogy betegség és bágyadtság esetén orvos vizsgálja meg őket.

Végezetül Nagy Anikó megerősítette, hogy az intézet négy műtüdője biztonságosan elegendő a kezelésekre, de szükség esetén más intézetekkel együttműködve további gépeket is tudnak állítani.

Címlapkép forrása: MTI Fotó/Lakatos Péter