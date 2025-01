Los-Angelesi tűzvész: nagyon súlyos számok érkeztek

16 ra emelkedett vasárnap virradóra a Los Angeles megyében pusztító tüzek halálos áldozatainak száma, emellett több ezer épület is megsemmisült, vagy teljesen lakhatatlanná vált a katasztrófában. A tűzoltók munkáját ráadásul az is tovább nehezítheti, hogy az előrejelzések szerint szerdáig marad a kedvezőtlen időjárás a térségben - írja a CBS.

A Lidia és Archer lakókörzetben lévő tüzeket a tűzoltóknak szombaton teljes mértékben sikerült megfékezniük. A Kenneth környékén és a Hurst térségében tomboló tüzeket pedig eddig 90, illetve 76 százalékban sikerült eloltani.

Eaton-nál azonban a helyzet sokkal kritikusabb: a lángokat mindössze 15 százalékban tudták eddig ellenőrzés alá vonni,

míg a Palisades térségében ez az arány csupán 11 százalék.

A legfrissebb adatok szerint a tüzek halálos áldozatainak száma 16-ra emelkedett. A valós szám azonban ennél jóval magasabb lehet, mivel jelenleg is sok embert eltűntként tartanak nyilván.

Eközben Doug Stewart, Malibu polgármestere arról számolt be, hogy a város keleti szélén a tűzvész mintegy egyharmadnyi területet pusztított el. Gavin Newsom kaliforniai kormányzó pedig a hétvégén egy független vizsgálatot indított el, miután a helyi tűzcsapok víznyomásának csökkenése jelentősen megnehezíti a tűzoltók munkáját. Newsom emellett azt is bejelentette, hogy a tűzvész sújtotta megye lakosai és vállalkozásai számára adókedvezményt biztosít.

A kialakult helyzet következtében Los Angeles megye közegészségügyi vészhelyzetet hirdetett, figyelmeztetve, hogy a füst és a szálló por azonnali és hosszú távú veszélyt jelenthet.

A legfrissebb előrejelzések szerint legalább szerdáig marad a kedvezőtlen, rendkívül szeles időjárás a területen.

A Pacific Palisades környékén kedden kezdődött tűz eddig 23 654 hektárnyi területet perzselt fel. Ez Los Angeles történetének legpusztítóbb tüze: a Los Angeles-i tűzoltóság mai jelentése szerint már több mint 5000 építmény vált a lángok martalékává.

A tűz azzal a veszéllyel fenyeget, hogy további ismert személyiségek otthonát is felemészti. A szombati hírek szerint Arnold Schwarzenegger filmszínész-rendező, korábbi kaliforniai kormányzó háza is a fenyegetett térségben van. Az előző napokban többek mellett Mel Gibson, Anthony Hopkins, Jeff Bridges, Billy Crystal és Paris Hilton ingatlanát is érintette a tűzvész.

A természeti katasztrófák miatt három mérkőzés is elmaradt az észak-amerikai profi kosárlabda-bajnokság (NBA) szombati játéknapján, a kialakult helyzet következtében pedig már a 2028-as Los Angeles-i olimpia két tervezett helyszíne is veszélybe került. Az egyik a golfversenyeknek otthont adó Riviera Country Club, a másik pedig a Sepulveda Basin Recreation Area, ahol az íjászat, a BMX, illetve a gördeszka versenyeket rendeznék.

