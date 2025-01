A forint sorsát alapjaiban meghatározó napok jönnek

Az előző héten az amerikai és magyar tőzsdéken is jelentős mozgások zajlottak: az amerikai piacokon esés volt tapasztalható egy erős foglalkoztatási jelentés miatt, míg a BUX-index új csúcsot ért el. A forint árfolyama az euróval szemben a múlt héten erősödött, míg a dollárral szemben enyhe gyengülést mutatott. A most következő napokban kiemelten figyeljük a hazai inflációs adatokat és a nemzetközi makroadatokat, beleértve az amerikai munkaerőpiaci mutatókat és kínai GDP-adatokat. Ezek az információk jelentősen kihathatnak a forintárfolyamra is.