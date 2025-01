Az utóbbi évtizedek legolcsóbb olimpiája lett a párizsi – Minta lehet Budapest számára is?

Bár a 2024-es párizsi olimpia és paralimpia megrendezésének teljesen végső költségszámítása még várat magára, azt azonban ki lehet jelenteni, hogy az utóbbi évtizedekben megtartott olimpiák közül a párizsi játékok kerültek a legkevesebbe, a jelenlegi számítások szerint mintegy 9-11 milliárd euróba. Amit már biztosan tudni lehet, hogy a játékok szűk értelemben vett megszervezése (a szervezőbizottság költségvetése) közel 4,5 milliárd eurót tett ki, amelyet szinte teljes egészében (96%-ban) magán forrásból fedeztek. További mintegy 4,5 milliárd euróba kerültek a rendezéshez szükséges infrastrukturális beruházások. Fürjes Balázs, a NOB tagja a Portfolio-nak elmondta: az USA-ban tartott olimpiákat nem számítva Párizs rekordot állított be azzal, hogy a szervezési költségek fedezésében ilyen magas volt a magán források aránya. Hozzátette: a párizsi volt az eddigi legköltséghatékonyabb olimpia, ahol alig kellett új sportlétesítményeket építeni, az egyéb kapcsolódó infrastrukturális beruházások pedig olyan projektekből álltak, amelyekre az olimpiától függetlenül is szüksége volt a francia fővárosnak. Ezek alapján úgy véli: a jövőben csak olyan városnak lesz esélye olimpiát rendezni (különösen Európában), amely bizonyítani tudja a NOB számára, hogy a 2024-es játékokhoz hasonlóan pénzügyileg fenntartható módon rendezi meg majd az eseményt.

Szervezés szinte csak magán forrásból

26,8 millió eurós nyereséggel zárt a 2024-es párizsi olimpiai és paralimpiai játékok szervezésének költségvetése – derült ki a szervezőbizottság december közepén közzétett jelentéséből. A pozitív eredmény elsősorban a vártnál magasabb jegybevételeknek köszönhető.

A szervezőbizottság költségvetése csak a játékok szigorúan vett megszervezését fedezte, az olimpia megrendezéséhez szükséges létesítményekkel kapcsolatos infrastrukturális beruházásokra fordított forrásokat ettől külön kezelték. A szervezési feladatok közé például az egyes versenyszámok lebonyolítása, az ahhoz szükséges 44 versenyhelyszín bérlése, üzemeltetése, illetve a mintegy 15 ezer sportoló (10.500 olimpikon és 4400 paralimpikon) elszállásolása, étkeztetése, vagy a nyitó- és záróünnepség megtartása tartozik.

A szervezőbizottság büdzséjének bevételi oldala három nagy, a magánszektor révén biztosított forrásból és a teljes büdzséhez képest egy elenyésző összegű állami forrásból állt össze. A szervezés költségvetése ugyanis túlnyomórészt, 96%-ban magán forrásokból állt össze.

A jegyek és az azokhoz kapcsolódó hospitality szolgáltatások mellett a

párizsi szervezők helyi szponzorációs megállapodásai,

valamint a kizárólag magán forrásból gazdálkodó Nemzetközi Olimpiai Bizottság (NOB) hozzájárulásai biztosították a költségvetés magán pénzekből álló hányadát.

A közel 4,5 milliárd eurós szervezési büdzsé bevételi oldala így állt össze:

Jegyek és az azokhoz kapcsolódó hospitality szolgáltatások: 1,489 milliárd euró

Az olimpiai és a paralimpiai játékokra összesen 12,1 millió jegyet adtak el (ebből 9,5 millió szólt az olimpiára; 2,6 millió pedig a paralimpiára), amivel felülmúlták a londoni játékoknál beállított eddigi rekordot. (A jegybevétel 1,333 milliárd euró, míg a hospitality szolgáltatásokból befolyó összeg 156 millió euró volt.)

A párizsi szervezőbizottság szponzorációs megállapodásai: 1,238 milliárd euró

A helyi szponzorációs megállapodások révén olyan francia cégek támogatták a szervezést, mint az Accor, a Carrefour, az EDF, az LVMH vagy a Sanofi.

A NOB hozzájárulása: 1,228 milliárd euró

A NOB a globális médiajogok értékesítéséből 750 millió euróval, míg szponzorációs megállapodások révén 470 millió euróval járult hozzá a szervezés költségeihez. A NOB december eleji jelentése szerint szerte a világban mintegy 5 milliárd ember követte az olimpia eseményeit.

Állami források a paralimpiai játékok szervezéséhez: 204,1 millió euró

Az olimpiai és a paralimpiai játékok szervezésének teljes költségvetésében mintegy 4%-ot tett ki az állami források aránya, amelyet teljes egészében a paralimpiai játékokra fordították. A közforrások a szervezőbizottság szerint a paralimpia szervezési költségeinek kevesebb mint egyharmadát tették ki szemben a korábbi paralimpiák mintegy 50%-os arányával.

Pluszban zárt szervezési büdzsé

A szervezőbizottság bevételei így összesen 4,48 milliárd eurót, míg kiadásai 4,453 milliárd eurót tettek ki, így a játékok megszervezése 27 millió eurós plusszal zárt.

A nyereség 60%-át (16,08 millió eurót) franciaországi sportprogramokra fordítják, míg 20-20%-ot (5,36 – 5,36 millió eurót) pedig a Francia Olimpiai Bizottság, illetve a NOB számára folyósítanak.

A 2017-ben – a rendezés jogának elnyerésének évében – érvényes pályázatban még 3,2 milliárd eurós költségvetéssel számoltak a párizsi szervezők, majd az első, 2018-as büdzséjükben már mintegy 3,8 milliárd eurós összeg szerepelt. A növekedést nagy részben a Covid és az ukrajnai háború miatt elszálló infláció okozta. 2022 végén az infláció miatt mintegy 400 millió euróval kellett növelni a költségvetést. Az is emelte az eredeti költségeket, hogy az olimpia nyitóünnepségét nem stadionban, hanem végül a Szajna partján tartották meg.

Az, hogy a magán források aránya 96%-ot tett ki a szervezés költségvetésében, rekordnak számít az eddigi olimpiák történetében, ha nem vesszük figyelembe az USA-ban megrendezett játékokat

– értékelte a szervezés pénzügyi mérlegét Fürjes Balázs. A NOB tagja a Portfolio-nak elmondta: „a világon egyetlen hely van, ahol teljes egészében magán pénzből tudnak olimpiát rendezni, és semmilyen közpénzre nincs szükség, ez pedig az USA. A médiajogok értékesítése és a szponzori szerződések komoly milliárd dolláros bevételeket jelentenek egy olimpia szervezésénél, ebben az 1984-es Los Angeles-i olimpia hozott paradigmaváltást, és adott egy új lendületet az olimpiák finanszírozásának.”

Infrastrukturális költségek

Míg a szervezés költségeit szinte teljes mértékben magán források fedezték, addig a játékok megrendezéséhez társuló infrastrukturális beruházásokat nagyobb részben állami forrásokból biztosították. Ezen kiadások elszállását nagyban minimalizálta, hogy alig kellett új létesítményeket építeni az olimpia miatt, mivel a játékoknak helyt adó létesítmények 95%-a már amúgy is rendelkezésre állt, vagy olyan ideiglenes létesítménynek számított, amelyet átmenetileg, a játékok idejére építettek fel.

Az infrastrukturális költségek teljes összege, vagyis a szükséges új létesítmények felépítése, a meglévő létesítmények átalakítása, valamint az ideiglenes helyszínek kialakítása 4,5 milliárd eurót ölelt fel.

Ebből a keretből 3,2 milliárd eurót tettek ki a közforrások, amellyel az infrastrukturális beruházások megvalósításáért felelős állami cég, a Solideo gazdálkodhatott.

A párizsi olimpia teljes rendezési költségének (a szervezési és infrastrukturális beruházási kiadások) alakulásával kapcsolatban Fürjes Balázs elmondta:

a párizsi lett a legköltséghatékonyabb olimpia; pénzügyi, gazdasági értelemben a legfenntarthatóbb.

„Ha egyetlen szóban kell összefoglalni a NOB olimpiarendezéssel kapcsolatos legfontosabb törekvését, akkor az egyértelműen a fenntarthatóság – a környezetvédelmi, városfejlesztési kérdések mellett pénzügyi értelemben is. Emiatt alapvetően olyan olimpiai helyszíneket keres a NOB a no-build games jelszó jegyében, ahol lehetőleg egyáltalán nem, vagy csak alig kell új sportlétesítményeket építeni” – magyarázta a sportdiplomata.

Fürjes Balázs hozzátette: a NOB alapvetően csak infrastrukturális fejlesztéseket tud elfogadni az olimpia rendezéséhez szükséges beruházási projektekként, de itt is csak olyanokat, amelyeket az adott város, régió vagy ország az olimpiától függetlenül amúgy is tervez, mint szükséges beruházást megvalósítani, és amelyek hosszútávon, az olimpiát követő évtizedekben az adott város/régió hétköznapi életét segítik, szolgálják ki.

Egyben kiemelte:

a párizsi volt az első olyan olimpia, amelyet a NOB 2014-ben elfogadott, a fenntarthatóságot fókuszba helyező Agenda 2020 programja alapján rendeztek meg.

A NOB fő célja, hogy az olimpiát igazítsuk a városhoz, annak adottságaihoz, jövőbeni terveihez, szükségleteihez, és ne a várost kelljen az olimpiához szabni. Ezek a szempontok Párizs esetében 100 százalékban érvényesültek

– tette hozzá.

A párizsi olimpia esetében az ideiglenes kialakított helyszíneken kívül három állandó létesítményt kellett felépíteni, amelyekből kettő nem is sportlétesítmény (az olimpiai falu, illetve a médiaközpont). Saint-Denis-ben mintegy 1,5 milliárd euróból építették fel az olimpiai falut, ahol későbbi hasznosításra többek között 2800 lakást és két iskolát alakítottak ki, amely 6 ezer embernek adhat otthont. „Az olimpiai falu helyszínének kiválasztása egy tudatos városfejlesztési döntés volt, hiszen a komplexumot Párizs szociális kihívásokkal leginkább terhelt negyedében építették meg oly módon, hogy az segítse a francia főváros lakhatási problémáinak kezelését az olimpiai faluban kialakított lakások szociálisan alapon történő értékesítésével” – emelte ki Fürjes Balázs.

Szintén Saint-Denis-ben kapott helyet 175 millió eurós beruházás révén a kimondottan az olimpiára felépült egyetlen állandó sportlétesítmény, az Aquatics Center, ahol vízilabda-mérkőzéseket, illetve a szinkronúszás, valamint a mű- és toronyugrás versenyszámait rendezték meg.

Az infrastrukturális kiadások közé sorolható a Szajna 1,4 milliárd euróba kerülő tisztítási projektje is (amelynek keretében az elavult szennyvízelvezető infrastruktúra felújítása és egy földalatti víztározó megépítése történt meg), ugyanis a Párizst átszelő folyóban tartották a nyíltvízi úszást, illetve a triatlonversenyek úszását. Valójában ez a projekt már azelőtt elkezdődött, hogy Párizs hivatalosan is az olimpia megrendezésére pályázó várossá vált volna, a játékok megrendezésének elnyerése azonban jelentős katalizátorként hatott a szükséges beruházások megvalósításához.

Mi számít olimpiai költségnek?

A közösségi közlekedés fejlesztését – amelyre az olimpiától függetlenül is sor került volna, legfeljebb a játékok megrendezése felgyorsította ezen beruházások megvalósítását – a legtöbb elemzés és a párizsi szervezők nem sorolták be a játékok közvetlen infrastrukturális költségei közé. Az olimpiai pályázatában Párizs a közlekedésfejlesztési kérdéseket az amúgy is már tervezett, 2024-ig szóló közlekedési projektekre építette.

Az 14-es metróvonal északi, illetve déli meghosszabbítása – amely beruházást az olimpia kezdete előtt egy hónappal adtak át – kiemelt fontosságú volt az olimpiai falu, a Stade de France stadion, az Aquatics Center, valamint az Orly repülőtér megközelítése szempontjából. A nyolc éven át tartó, 3,5 milliárd eurós projekt révén 18 kilométerrel hosszabbodott meg a metróvonal, nyolc új állomás épült fel. A beruházás révén a Párizs déli határainál található Orly repülőtérről 25 perc alatt elérhetővé vált a belváros.

Azzal kapcsolatban, hogy minden egyes olimpiánál viták övezik azt a kérdést, hogy konkrétan milyen tételek könyvelhetők el a rendezés költségeként, Fürjes Balázs elmondta:

Párizs esetében az olimpia katalizálta, előremozdította az olimpia nélkül is amúgy tervezett, a helyi közösség életét segítő fejlesztések megvalósítását, legyen szó a Szajna megtisztításáról vagy a 14-es metróvonal meghosszabbításáról.

Utóbbi esetében nagy kockázat nélkül kijelenthetjük, hogy azt a következő 100 évben is használni fogják a franciák. Úgy vélem, racionális érvek szólnak amellett, hogy az ilyen beruházási kiadásokat nem lehet az olimpia költségei közé sorolni”.

Az utóbbi évtizedek legolcsóbb olimpiája

Összességében az olimpia és a paralimpia megrendezésének költségei (a szervezési és infrastrukturális kiadások együttesen) megközelítették a 9 milliárd eurót, ami a francia GDP 0,3%-ának felel meg.

Az olimpiai hírekre szakosodott insidethegames.biz portál azonban megjegyzi, hogy a rendezés teljes költsége várhatóan tovább fog növekedni, ugyanis a francia kormány még nem tette közzé, hogy pontosan mennyi állami forrást kellett a játékok megrendezésére fordítani. E téren annyit lehet tudni, hogy mintegy 1,9 milliárd euróval még nem számoltak el, amelyek között szerepelnek például az eseményt biztosító rendőröknek elkülönített, a túlmunka fedezésére szolgáló bónuszok is.

Így összességében mintegy 11 milliárd euró környékén alakulhat a párizsi olimpia és paralimpia megrendezésének végső költsége. Ezzel A párizsi játékok az utóbbi évtizedek legkisebb költségvetésével (szervezés, illetve az infrastrukturális beruházások költségei) megrendezett olimpiának nevezhető.

A Párizst megelőző három olimpia költségeivel kapcsolatban eltérő számítások ismertek (annak függvényében, hogy az egyes kalkulációknál pontosan milyen tételeket számolnak el a rendezés költségeként), de az S&P elemzése szerint a tokiói olimpia végül 35 milliárd dollárba, a londoni és a riói pedig mintegy 13-13 milliárd dollárba került.

Tanulságok Budapest számára

Arra a kérdésünkre, hogy a párizsi olimpia megrendezésének pénzügyi mérlege, a szervezéshez igénybe vett magán források aránya mennyiben vetíthető ki egy esetleges budapesti olimpiára, Fürjes Balázs azt emelte ki:

a jövőben annak a városnak (különösen, ha Európából jelentkezik) nem lesz esélye olimpiát rendezni, amely nem tudja hitelt érdemlően bemutatni a NOB számára, hogy a párizsi játékokhoz hasonlóan gazdaságos, pénzügyileg fenntartható módon rendez majd olimpiát.

A sportvezető hozzátette: Budapest helyzete sok szempontból hasonló Párizséhoz, mivel sportlétesítmény már nem nagyon hiányzik a rendezéshez, ellenben jól meghatározhatóak azok a városfejlesztési – Párizshoz hasonlóan döntően a kötöttpályás közlekedés fejlesztését szolgáló – projektek, amelyekre egyébként is szükség van, de amelyek nélkül az olimpia megrendezésével járó terhelést a játékok két és fél hetében nem tudná kezelni a város.

Olimpia Budapesten? Elindult a tájékozódási folyamat



Az olimpia helyszínéről való döntésről már nem pályázat keretében dönt a NOB. Bármely nemzeti olimpiai bizottság és/vagy ország, illetve város konkrét céldátum nélkül érdeklődhet az olimpia megrendezésére az úgynevezett tájékozódási folyamatban. Ez több éven át is tarthat, a folyamat végén pedig a NOB megvalósíthatósági jelentést készít, és az alapján kérhet fel egy adott érdeklődő várost/országot az olimpia megrendezésre vonatkozó tárgyalásra. Karácsony Gergely, Budapest főpolgármestere november elején jelentette be, hogy a Magyar Olimpiai Bizottság (MOB), illetve a Magyar Paralimpiai Bizottság oldalán Budapest képviseletében részt vesz majd a NOB-bal folytatandó tájékozódási folyamatban.



Fürjes Balázs, aki a MOB elnökségi tagja is, érdeklődésünkre elmondta: a tájékozódási folyamat már meg is kezdődött, az első szakmai egyeztetések lezajlottak a felek között. „Ez a tájékozódási folyamat semmire nem kötelezi egyik felet sem, egyrészt nem minősül olimpiára való jelentkezések, másrészt a NOB sem ígéri azt, hogy az a város, amely ebbe a folyamatba bekapcsolódik, valaha is majd olimpiát fog rendezni. Nem is egy konkrét olimpiáról, a 2036-os vagy a 2040-es olimpiáról egyeztetnek a felek, hanem arról, hogy valaha a fenntarthatóság jegyében az adott város/ország igényeinek megfelelően megrendezhető lenne-e az adott helyszínen olimpia” – magyarázta a sportdiplomata.



A NOB tagja elmondta: mintegy 10 város/ország vesz részt jelenleg a tájékozódási folyamatban többek között Dél-Amerikából Chile, Afrikából Egyiptom és a Dél-afrikai Köztársaság, Ázsiából Dél-Korea, Indonézia és Katar, Európából pedig Magyarország mellett Németország.

