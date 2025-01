Nagy Márton: 2024-ben nőtt az államadósság

Csiki Gergely 2025. január 14. 09:06

Az új feladatokkal kibővült Nemzetgazdasági Minisztérium működését mutatta be keddi sajtótájékoztatóján Nagy Márton nemzetgazdasági miniszter. Megerősítette, hogy Hoffman Mihály lesz az Államadósság Kezelő Központ új vezére. Elismerte beszédében, hogy tavaly emelkedett a GDP-arányos államadósság. Kérdésünkre kifejtette az államadósság emelkedésének elsődleges okait: ez a forint gyengülése volt, a rosszabb GDP-növekedés, valamint az Eximbank adósságának elszámolása. A nemzetgazdasági miniszter egyúttal adókönnyítéseket is előrevetített a kisebb vállalkozások számára. Azt is kiemelte, hogy nem hisz az áfacsökkentésben, mert ennek a hatását a kereskedelmi szereplők azonnali lenyelik. A kedd reggeli sajtóeseményen az is kiderült: a következő 1-2 hónapban a nemzetgazdasági miniszter a nagy összegeket megmozgató prémium magyar állampapír kérdésével is kiemelten foglalkozik. Ennek kapcsán fontosnak tartotta leszögezni: a magyar állam finanszírozása ebből a szempontból is biztosított.