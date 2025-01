Ukrán támadás a Török Áramlat ellen: fontos telefonok zajlottak

Miután az orosz védelmi minisztérium hétfőn azt jelentette be: ukrán drónok megpróbálták megtámadni a Török Áramlat dél-oroszországi infrastruktúráját, de sikerült lelőni azokat és nem okoztak kárt, fontos telefonok indultak el Oroszországban és Törökországban.

A TASZSZ orosz állami hírügynökség tudósítása szerint Dmitrij Peszkov orosz elnöki szóvivő hétfőn este azt mondta:

ez energia terrorizmus cselekmény.

Elárulta azt is: Szergej Lavrov orosz külügyminiszter és Alexei Miller, az orosz Gazprom vezérigazgatója egymással is egyeztettek a kialakult helyzetről, illetve török kollégáikkal is.

Ez érthető, hiszen

az ukrán tranzit év eleji leállása óta a Török Áramlat az egyetlen vezetékes útvonal, amelyen keresztül Oroszország még gázt tud eladni az Európai Unióba.

Az ügyben Szijjártó Péter magyar külgazdasági és külügyminiszter is megszólalt, az ukránok viszont továbbra sem közölnek semmilyen információt.

A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images