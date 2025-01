Baj van a világ egyik legnagyobb mélytengeri gázmezőjén, még több gáztól esik el Európa vasárnapig

Portfolio 2025. január 15. 14:53

Az azerbajdzsáni Shah Deniz Alfa gázplatformon végzett váratlan, nem tervezett karbantartási munkálatok a tervekkel ellentétben nem fejeződnek be 2-3 nap alatt, hanem legalább most vasárnapig elhúzódnak, és emiatt hosszabb ideig esik az Európába irányuló gázszállítás is - jelentette be szerdán az Azerbajdzsáni Gázszolgáltató Vállalat (AGSC). A BP által üzemeltetett létesítményen műszaki problémát észleltek, és ennek elhárítása a mai közlés szerint várhatóan január 19-ig tart. Az eset rávilágít az európai gázellátás sebezhetőségére és az alternatív források fontosságára.