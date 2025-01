Messze Magyarország vette a legtöbb orosz kőolajat tavaly Ukrajnán keresztül

A beszámoló arra is rámutat, hogy míg Magyarországra tavaly stabilan 4,7 millió tonna orosz kőolaj áramlott Ukrajnán át, ami messze a legtöbb volt a három ország közül, addig

a Szlovákiába szállított mennyiség (3,9 millió tonna) 15%-kal, a Csehországba szállított (2,7 millió tonna) 35%-kal zuhant.

A csehek éppen a minap jelentették be, hogy júliustól teljesen megszűntetik a Barátság kőolajvezetéken keresztül az orosz kőolaj vásárlást, mivel elkészült Olaszország, Ausztria és Németország érintésével egy alternatív vezeték fejlesztése, és így teljesen le tudnak válni az orosz kőolajról.

Az ExPro becslései szerint Ukrajna csaknem 10 milliárd hrivniát (250 millió dollárt) kapott tranzitért, ami csak minimálisan maradt el a 2023-as 255 millió dollárra becsült tranzit bevételtől.

Az idei első egy hét ukrán tranzit adatai is ismertek a tanácsadó cég számára, ez napi átlagban 34,9 ezer tonna volt, ami 14%-kal több, mint a tavaly decemberi napi átlag.

Az összefoglaló emlékeztet rá, hogy míg az ukrán földgáz tranzit szerződés tavaly év végén lejárt, az ukrán kőolajtranzit szerződés 2029 végéig hatályos, igaz az orosz Lukoilt ért tavaly nyári ukrán szankció miatt szeptember 7-től a Mol veszi tulajdonjogba a szankcióval érintett olajat az ukrán-fehérorosz határon.

Felidézi az összefoglaló azt a múlt heti ukrán parlamenti beadványt is, amely hadiállapot idején megtiltaná az ukrajnai kőolaj tranzitot is, és amelyre maga Szijjártó Péter magyar külgazdasági és külügyminiszter is reagált.

Az Európai Szolidaritás Párt által beadott törvényjavaslatra azonban maga Denisz Smihal ukrán miniszterelnök nyilatkozta azt, hogy

ezt nem lehet megtenni, mert ezzel Ukrajna megsértené az uniós Energia Charta, és az uniós társulási megállapodás előírásait

(a megszakított energetikai összeköttetés sértené az érintett uniós tagállamok energiaellátásának biztonságát). Így tehát jelen állás szerint jogilag lehetséges lenne egészen 2029 végéig Ukrajnán keresztül orosz kőolajat vennie Magyarországnak és Szlovákiának, mivel az uniós szankciók alóli felmentés egyelőre nem tartalmaz időkorlátot. Nagy kérdés, hogy technikailag, és a gyakorlatban is tényleg eddig lehetséges lesz-e az orosz kőolaj vásárlása, hiszen Brüsszelben már készül, és várhatóan február végén nyilvánosságra is kerül az orosz kőolajról és gázról való teljes leválást szorgalmazó részletes útiterv is.

