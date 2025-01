Sokan szenvednek ettől éjszakánként, de van egy módszer, ami segíthet

Sokaknak ismerős lehet az a helyzet, amikor az éjszaka közepén felriadva képtelenek visszaaludni. Egy nemrégiben népszerűvé vált technika azonban segíthet megoldani ezt a problémát.

A Dr. Willem Gielen dán kardiológus által magyarázott és Heather Gordon életmód-influenszer által bemutatott módszer lényege egy egyszerű szemtorna, amelyet csukott szemmel kell végrehajtani - számolt be a HVG.

Az útmutatás alapján tegye a következőket kell tennünk:

hunyd be a szemed, és mindvégig tartsd csukva;

irányítsd a szemed a padlóra, nézz lefelé;

mozgasd vissza középre, nézz előre;

nézz balra;

nézz újra középre;

nézz jobbra;

nézz középre;

nézz fel;

forgasd körbe a szemed az óra járásával megegyezően, majd ellentétes irányba is;

végül irányítsd a tekintetét a orrnyerge felé, bandzsíts.

Heather Gordon állítása szerint ez a technika rendkívül hatékony lehet az alvás elősegítésében, általában még a gyakorlatsor befejezése előtt sikerül visszaaludnia.

A közösségi médiában számos felhasználó osztotta meg pozitív tapasztalatait a módszerrel kapcsolatban.

Dr. Gielen magyarázata szerint a szemtorna hatékonysága mögött biológiai okok állnak: a szem mozgatása képes növelni a melatonin nevű hormon szintjét, amely kulcsszerepet játszik az alvási ciklusok szabályozásában. A szakértő szerint már a szem egyszerű fel-le mozgatása is elegendő lehet ennek kiváltásához.

A módszer hatékonyságát korábbi tudományos kutatások is alátámasztják, amelyek kimutatták, hogy az alvás REM-fázisa, amelyet gyors szemmozgás jellemez, elősegíti a melatonin felszabadulását.

A tudatos szemmozgatás beindíthatja ezt a természetes folyamatot, ösztönözve a szervezetet az alvási ciklus elindítására.

Fontos szerepet játszik, hogy mikor a szem mozgatására koncentrálunk, gondolataink és a külső ingerek sem terelik el a figyelmünket. A gyakorlattal a paraszimpatikus idegrendszert is aktiváljuk, amely többek között a relaxációért és pihenésért felel, ezáltal lelassul a szívverés és az emésztés is.

A Journal of Epidemiology and Community című folyóiratban tavaly megjelent tanulmány az alvásban való rendszeresség fontosságára hívta fel a figyelmet. A kutatás szerint nem csak az alvás mennyisége, hanem az alvás és ébredés időpontjának következetessége is jelentősen befolyásolja az egészségi állapotot, különös tekintettel a szív- és érrendszeri problémák kockázatára.

A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Portfolio