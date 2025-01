Félezer darab fölé ugrott a Tesla Model Y és a BYD Atto 3: pörög a magyar elektromos autóbeszerzési pályázat

A Tesla Model Y és a BYD Atto 3 is átlépte az ötszázas darabszámot a vállalati elektromosautó-beszerzéseket támogató pályázaton, miközben a BYD márkák közötti előnye továbbra is jelentős. A zöld járművek iránti érdeklődés folyamatosan növekszik, több ezres nagyságrendű pályázat érkezett be, és már csaknem 6 milliárd forintot ki is fizettek a nyerteseknek - közölte az Energiaügyi Minisztérium Facebook oldalán