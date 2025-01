Kész beavatkozni a magyar kormány, ha elszakadnának az üzemanyagárak a régiós szinttől

Az elmúlt hetekben több olyan fejlemény is történt, amelyek felhajtották a nyersolaj és a késztermékek piaci árát, ezzel együtt a magyar üzemanyagárak egyelőre illeszkednek a régiós árszinthez, ha viszont "ez sérül, a kormány kész minden eszközével beavatkozni" – adta ki a figyelmeztetést szombati közleményében a Nemzetgazdasági Minisztérium.

Amint a Portfolio több cikkben megírta: az amerikai pénzügyminisztérium orosz olajszektort és árnyékflottát érintő január 10-i szankciói egyrészt felverték az Európában is irányadó Brent árát közel 80 dollárra, mivel az orosz olaj legnagyobb eddigi vásárlói is a közel-keleti fajtákhoz fordultak, másrészt a tengeri szállítmányozási díjak is drágultak, harmadrészt a régiónkban a szerb NIS finomítót ért amerikai szankció a késztermékek piacán okoz árfelhajtó tényezőt.

Utóbbi kapcsán az NGM megjegyzi, hogy

hazánkban az üzemanyagok mintegy 20-30 százaléka importból származik, így a külső piaci folyamatok közvetlenül és azonnal hatnak a hazai ellátásra és üzemanyagok árának alakulására.

A közlemény nem tett említést a januártól hatályos hazai jövedéki adóemelés szintén áremelő hatásáról.

A tárca rögzíti, hogy a kormánynak továbbra is kiemelten fontos cél, hogy "a hazai üzemanyagárak a szomszédos országok átlagára alatt maradjon". Ennek kapcsán megjegyzi az NGM, hogy a referencia időszakot vizsgálva egy liter benzin a szomszédos országokban átlagosan 637 forint volt, aminél a magyar ár egy forinttal volt kedvezőbb. A dízel esetében pedig a szomszédos országokban tapasztalt literenkénti 654 forintnál a dízel hazai ára egy forinttal volt magasabb.

Így tehát az Európai Bizottság legfrissebb adatai alapján "a magyar kutak átlagárai illeszkednek a szomszédos országok átlagos üzemanyagárazásához." Ezután jött az az utolsó mondatban a figyelmeztetés:

Ha ez sérül, a kormány kész minden eszközével beavatkozni.

Az NGM régóta kiemelten figyeli a hazai üzemanyagárak alakulását a régiós árakhoz viszonyítva. Ennek kapcsán a KSH tavaly áprilistól kezdve heti gyakorisággal rendszeresen kiadott egy összesítést, amely az Európai Bizottság adatbázisára épült. Július elején újra kiadott egy figyelmeztetést a tárca, hogy ha elszakadnának a régiós szintektől a hazai üzemanyagárak, akkor be fog avatkozni. Aztán a nyári Lukoil-ügy elrendeződése utántól, októbertől kezdve a KSH áttért a havi gyakoriságú vizsgálatra. A tárca azóta is azt kommunikálja a hazai üzemanyag kereskedők felé, hogy nyomottan tartsák a nagy-, illetve kiskereskedelmi árréseket, mert ha felfelé elszakadnának a végfogyasztói árak a régiós tendenciáktól, akkor be fog avatkozni. Most is egy újabb ilyen figyelmeztetést látunk a számos külső,és egy hazai árfelhajtó tényező mellett.

