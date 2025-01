Itt a bejelentés: kezd visszatérni a TikTok Amerikába

A cég azt írja az X-en, hogy

köszönjük Trump elnök úrnak, hogy megteremtette a szükséges feltételeket és biztosítja szolgáltatóink számára, hogy nem kell szankciókkal szembenézniük, mivel több mint 170 millió amerikai számára biztosítják a TikTokot, és több mint 7 millió kisvállalkozás számára teszik lehetővé az app elérését.

"Együtt fogunk dolgozni Trump elnökkel egy olyan hosszú távú megoldáson, amely megtartja a TikTokot az Egyesült Államokban" - teszik hozzá.

