Fontos döntés előtt áll az Európai Unió: kibontakozóban az LNG dilemma

Donald Trump nemrég figyelmeztette az Európai Uniót: ha nem növeli az amerikai olaj- és gázimportot, vámokkal kell számolnia. Miközben az EU 2027-re tűzte ki célul az orosz fosszilis energiaforrások teljes elhagyását, a helyettesítés komoly költségekkel járhat. Eközben az uniós gáz ára közel háromszor annyiba kerül, mint az amerikai. Az EU eddig 10,3 millió tonna amerikai LNG-re kötött szerződést az épülő terminálokból, de további 9,5 millió tonna még szabadon leköthető - ez pedig azt jelenti, hogy az orosz LNG import teljesen kiváltható lenne ezekből az amerikai kapacitásokból - írta meg a Financial Times.

Vásároljatok amerikai olajat és gázt, különben jönnek a vámok!

- posztolta Trump nemrég a közösségi médiában. Ezzel arra utalt, hogy ha az Európai Unió nem növeli az amerikai olaj- és gázimportját, akkor magas vámokat kaphat a nyakába. Ez pedig újra előtérbe helyezte az EU és az Egyesült Államok közötti energetikai együttműködés kérdését.

Amerikai LNG, mint az orosz gáz alternatívája?

Ursula von der Leyen, az Európai Bizottság elnöke korábban kijelentette, hogy az EU nem zárkózik el Trump ötletétől és az orosz gáz amerikai LNG-re történő lecserélése reális lehetőség. Azonban az Európai Bizottság nem köthet közvetlenül szerződéseket gázbeszerzésre, csak ajánlásokat tehet. A tagállamok önállóan döntenek energiaforrásaik beszerzéséről. Az EU 2022-ben ígéretet tett arra, hogy növeli az amerikai LNG vásárlását, de konkrét megvalósítási tervek még nem születtek.

Az orosz földgáz fokozatos kiváltása azonban komoly költségekkel jár.

Ez pedig különösen fáj az uniónak akkor, amikor az látszik, hogy a régió ipara versenyképességi problémákkal küzd, többek között az Európai Unióban tapasztalható magas energiaárak miatt. Ezért is fordulhat az elő, hogy bár az Oroszországból érkező vezetékes gázszállítások csökkentek, az EU továbbra sem tiltja az orosz LNG importját. Ez oda vezetett, hogy 2022-ben rekordmennyiségű LNG érkezett Oroszországból.

Cél: függetlenedés az orosz energiaforrásoktól 2027-ig

Az EU 2027-re tűzte ki célul, hogy teljesen leváljon az orosz fosszilis energiahordozókról. Ez azonban nem kötelező érvényű és egyelőre konkrét megvalósítási terv sincs, bár a hírek szerint már folyamatban van egy pontos ütemterv kidolgozása. A szankciók kiterjesztéséhez pedig mind a 27 tagállam egyhangú jóváhagyása szükséges, amit Magyarország és Szlovákia valószínűleg megvétózna az eddigiek alapján.

Amerikai LNG: lehetőség, de nem olcsó megoldás

Van más út is az orosz gáz kizárására: Joe Biden kormánya nemrég két kisebb orosz LNG-létesítményt is szankciókkal sújtott a főleg orosz olajipart érintő szankciók részeként, de a nagyobb terminálokat - például a Yamal vezetékrendszerről ellátottakat - nem érintették. Viszont ha úgy dönt az új amerikai vezetés, hogy kiterjeszti a szankciókat a legfőbb orosz LNG terminálokra is, akkor az EU-nak már nem lesz más választása, mint az amerikai források felé fordulni.

Az amerikai LNG növekvő exportjának feltétele az új kapacitások kiépítése, amelyek már szerződésekkel részben lekötöttek:

Az S&P Global szerint az EU eddig 10,3 millió tonna LNG-re kötött szerződést az építés alatt álló amerikai üzemekből, és további 9,5 millió tonna még szabad.

A számok alapján pedig az látszik, hogy a már lekötött és még szabad kapacitások együttesen képesek lennének kiváltani az Oroszországból érkező gázmennyiséget.

Stratégiai tartalék és hosszútávú kilátások

Egy stratégiai LNG-tartalék létrehozása, amely az amerikai szállítmányokat is magában foglalná, lehetséges megoldás lehet a költségek csökkentésére

- mondta egy uniós tisztviselő. Emellett az EU földgáz iránti kereslete várhatóan 2030-ra 25%-kal csökken az energiahatékonysági és dekarbonizációs célok miatt. Eközben az amerikai és katari LNG-termelés bővülése a kínálati oldalt növelheti, ami elősegítené az árak mérséklődését.

Egy új LNG-ellátási hullám kezdetén vagyunk. 2026-tól Európának könnyebb lesz alternatívát találni az orosz LNG-re

– fogalmazott Michael Stoppard, az S&P Global Commodity Insights vezetője.

A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images