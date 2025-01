Kiszivárgott: a Mol árcsökkentésre szólította fel a kiskereskedőket

Január 21-én kedden az Index információi szerint egy belsős körlevélben szólította fel a Mol Kiskereskedelem Üzemanyagárazási csapata a Mol-hálózatába tartozó kiskereskedőket, hogy éjféltől árváltozás lép életbe - ennek hatására a benzin és a dízel literenkénti ára is 2 forinttal csökkent, írja a lap.

2025.01.21. 0:00-tól a nagykereskedelmi ár nem változott, ezzel szemben a kiskereskedelmi árakban benzin esetén -2 HUF/l és dízel esetén mínusz 2 forint/liter árváltozás lépett érvénybe

– ez áll az Index birtokába jutott levélben, amelyben a Kiskereskedelem Üzemanyagárazási csapat arra szólítja fel az üzemanyag-kiskereskedőket, hogy ellenőrizzék az árváltozás megvalósulását mind a főkasszán, mind pedig a totemoszlopokon.

Az ügy persze nem előzmény nélküli, az elmúlt hónapokban ugyanis rendkívüli ütemben drágult a benzin és a dízel is a hazai kutakon: idén eddig 27 forinttal került feljebb a benzin literenkénti ára, a dízel literéért pedig 29 forinttal kell többet fizetni. A meredek áremelkedés azonban nem idén indult, a legutóbbi lokális mélypont,

azaz október eleje óta 60 forinttal drágult a benzin, 77 forinttal pedig a gázolaj litere.

A drágulás tehát olyan mértékű volt, hogy a magyar kormány jelezte:

készek beavatkozni a piaci folyamatokba, ha elszakadnának az üzemanyagárak a régiós szinttől.

Az NGM régóta kiemelten figyeli a hazai üzemanyagárak alakulását a régiós árakhoz viszonyítva, ennek kapcsán a KSH tavaly áprilistól kezdve heti gyakorisággal rendszeresen kiadott egy összesítést, amely az Európai Bizottság adatbázisára épült. Július elején újra kiadott egy figyelmeztetést a tárca, hogy ha elszakadnának a régiós szintektől a hazai üzemanyagárak, akkor be fog avatkozni. Aztán a nyári Lukoil-ügy elrendeződése utántól, októbertől kezdve a KSH áttért a havi gyakoriságú vizsgálatra. A tárca azóta is azt kommunikálja a hazai üzemanyag kereskedők felé, hogy nyomottan tartsák a nagy-, illetve kiskereskedelmi árréseket, mert ha felfelé elszakadnának a végfogyasztói árak a régiós tendenciáktól, akkor be fog avatkozni.

