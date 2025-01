Újabb nagyhatalom állt be a sorba az amerikai energiaforrásokért

India bejelentette, hogy növelni fogja az amerikai kőolaj- és lng importját.

Ezzel a keleti nagyhatalom is beállt abba abba a sorba, amit Trump idézett elő az előre meghirdetett új energia- és kereskedelmi politikájával.

Ahogy arról tegnap írtunk, az elnök hivatalba lépésével azonnal fókuszba kerülhetnek az Egyesült Államok energiaforrásai (olaj- és földgázkészletek). Az új amerikai elnök ugyanis jelentős importvámokat lengetett be szinte az összes kereskedelmi partnere felé, ha nem vásárolnak több amerikai olajat és gázt. Az így kialakuló nyomásgyakorlás pedig arra ösztönzi az országokat, hogy vizsgálják felül a meglévő energiabeszerzési terveiket, és akár azonnali amerikai olaj és LNG-vásárlásokkal enyhítsék a kereskedelmi konfliktusok kockázatát.

Arra számítunk, hogy az amerikai energiatermékek vásárlása növekedni fog

- monda India olajügyi minisztere, Hardeep Singh Puri.

Utóbbi kijelentés nem váratlan: a nemrég az orosz olajra kivetett amerikai szankciók rendes fejtörést okoztak Indiának (is). Mégpedig azért, mert az ország jelentősen támaszkodik az orosz kőolajimportra, ami most a szankciók árnyékában megszűnni látszik. Az orosz behozatalról való leválást erősíti meg az a friss fejlemény is, mely szerint 3 indiai finomító írt ki pályázatot üzemeinek nyersolaj ellátására - feltételezhetően az eddigi orosz mennyiségek kiváltására.

Ez pedig pont kapóra jön Amerikának is, ugyanis Trump a beiktatási beszédében kijelentette, hogy

az Egyesült Államoknak van a világon a legnagyobb olaj- és földgázkészlete és ezt használni is fogjuk.

Mindez pedig arra utal, hogy India is csatlakozhat ahhoz az egyre erősödő trendhez, amely az energiaforrások "amerikanizálását" mutatja.

Forrás: Reuters

A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Portfolio