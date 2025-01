Kiszivárgott: fontos beavatkozásra készül Németország az újabb gázválság elkerüléséhez

Németország vizsgálja annak lehetőségét, hogy pénzügyi támogatást nyújtson a földgáz tárolók feltöltésére a következő betárolási időszakra, miután a nyári határidős kontraktusok ára rekord méretű, 4 euró körüli, prémiumot ért el a jövő téli kontraktusokkal szemben. Támogatás nélkül ez a helyzet érthető okok miatt visszatartaná a kereskedőket attól, hogy elkezdjék feltölteni a gáztárolókat, hiszen drágábban tárolnának be, mint amennyiért várhatóan értékesíteni tudják a gázt, kellő mértékű gáztárolói feltöltöttség nélkül viszont jövő télen ellátásbiztonsági kockázatok lépnének fel. Ezt a kockázatot védené tehát ki a németeknél meglebegtetett támogatási program.

A kormányzati bejelentés azután érkezett, hogy a nyári határidős gázszerződések november óta a legmagasabb prémium szintre árazódtak, és megawattóra alapon körülbelül 4 euróval drágábbak, mint a téli árak, ahogy azt az alábbi ábra is mutatja:

Az, hogy a nyári határidős gázárak magasabbak, mint a következő téliek, nem jellemző, ehelyett inkább az az általános tendencia, hogy a nyári időszakban, kisebb gázigény mellett olcsóbbak az árak, mint télen, a (fűtési igény miatt is) magasabb felhasználás mellett. Most tehát ez pont a visszájára fordult, ami azt a kockázatot rejti magában, hogy a kereskedők visszatartják a nyári földgázbeszerzéseiket. Ez azért van, mert ha a mostani árakon szereznék be a földgázt - és tárolnák be a következő fűtési szezonra - akkor a jelenlegi állapotok szerint a téli kitárazáskor

nettó veszteséget szenvednének a beszerzéseiken

- márpedig ez nem célja egyetlen egy kereskedőnek sem.

A spread, vagyis a nyári és téli árak közötti különbség, a tavalyi év vége óta növekszik, többek között a 2025-re vonatkozó sokrétű ellátási kockázat miatt. Ezek közé tartozik az ukrán gáztranzit leállása, az elérhető LNG forrásokért vívott európai-ázsiai verseny, az amerikai választások generálta bizonytalanság és az orosz LNG importjának tervezett EU-s kitiltása.

Ezért a Reuters tudósítása szerint a Németország földgázpiacát meghatározó Trading Hub Europe már tárgyalásokat folytat a szabályozó hatóságokkal és az energiaügyi minisztériummal egy lehetséges támogatási csomagról. Lényegében ez azt jelentené, hogy

A KERESKEDŐK KOMPENZÁCIÓT KAPNÁNAK A NYÁRI ÉS TÉLI ÁRKÜLÖNBSÉGEKBŐL EREDŐ VESZTESÉGEIKÉRT.

Az "ösztönzőre" azért is szükség lehet, mert egy EU-s jogszabály kötelező minimum tárolási szinteket ír elő a tagállamoknak, amit teljesíteni kell. Ha viszont a kereskedők késlekednek a betárolással, úgy ezek a célszámok se tudnak teljesülni, ami később ellátásbiztonsági kockázatokat is felvet. A legfrissebb, január 20-i uniós összesítés szerint immár 60% alá bukott a tartósan hidegebb, szélcsendes időben (intenzív fűtési és áramtermelési célú gázfelhasználás mellett) az uniós gáztárolók összesített töltöttségi aránya, és a viszonylag gyors apadás mellett mostanára az elmúlt tíz év ilyenkor átlagos töltöttségi arányára bukott a mutató.

Mindezek alapján félő, hogy

a tavasz végére a tárolói töltöttség szokatlanul alacsony szintre apadhat,

és ez a magasabb tavaszi-nyári kontaktus árak mellett kérdéseket vet fel a tárolók feltöltésének és az uniós szinten előírt kötelező ráták teljesíthetőségével kapcsolatban.

A felfelé irányuló árnyomást tovább fokozza az Észak-Amerikában tapasztalható rendkívüli hideghullám, ami fontos földgáz-infrastrukturális csomópontok működését lehetetleníti el. A helyzeten az ukrán gáztranzit leállás se segít, de annak is nagy szerepe van, hogy egyre nagyobb globális verseny kezd kibontakozni a szűkösen elérhető LNG kapacitásokért is.

Ronthat a helyzeten az is, hogy Donald Trump további lépéseket fontolgat Oroszországgal szemben. Azt mondta ugyanis, hogy további szankciókat fog bevezetni, ha Putyin orosz elnök nem hajlandó az ukrajnai helyzetről tárgyalni. Márpedig az orosz gazdaság egyik legérzékenyebb pontja az energiaexportja, így ha az amerikai elnök fogást akar találni, akkor valószínűleg ehhez fog hozzányúlni - és a még csak kis mértékben szankcionált orosz LNG-t veheti célpontba.

A formálódó német gáztároló feltöltési támogatási program hírének nem mindenki örül feltétlenül.

Bármilyen támogatás, amely a nyári gázvásárlást támogatja, tovább fogja növelni annak árait. Minél több állam avatkozik be támogatásokkal vagy büntetésekkel, annál inkább torzulnak azok az árjelzések, amelyek normál esetben ösztönöznék a vállalatokat a tárolási kapacitások lefoglalására.

- mondta James Waddell, az Energy Aspects Ltd. vezetője.

