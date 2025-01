A legszegényebbeket sújtja az USA kilépése a WHO-ból

Portfolio 2025. január 23. 19:36

Az Egészségügyi Világszervezetből (WHO) való amerikai kilépés komoly aggodalmakat kelt Afrikában. Az Africa Centres for Disease Control and Prevention (Africa CDC) szerint a lépés veszélyezteti az afrikai egészségügyi kezdeményezéseket, és alternatív finanszírozási források keresésére szólította fel a kontinens országait.