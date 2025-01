Kiskereskedelmi apokalipszis az USA-ban: 15 000 üzlet tűnhet el

Az Egyesült Államokban tavaly a világjárvány óta a legmagasabb volt a boltbezárások száma, és az előrejelzések szerint idén még több üzlet zárhat be. A Coresight Research elemzése rámutat, hogy a vásárlók egyre inkább néhány iparági nyerteshez fordulnak, ami tovább mélyíti a szakadékot a sikeres és a küszködő kiskereskedők között - közölte a Cnbc

A kiskereskedelmi tanácsadó csoport adatai szerint 2024-ben 7 325 üzlet zárt be az Egyesült Államokban. Ez a szám jelentős növekedést mutat a korábbi évekhez képest, és megközelíti a 2020-as, pandémia által kiváltott 10 000-es bezárási számot.

Az idei év még aggasztóbb képet fest. Január 10-ig már 1925 üzletbezárást jelentettek be a kiskereskedők. A Coresight előrejelzése szerint

2025-ben akár 15 000 üzlet is bezárhat, ami jól tükrözi az iparágban zajló átrendeződést.

A bezárások hátterében több tényező áll. John Mercer, a Coresight globális kutatásért felelős vezetője szerint nem a kereslet csökkenése, hanem a versenyfenyegetések okolhatók. "Lehet, hogy a fogyasztók körében erős a kereslet, de hová tűnik a megnövekedett kereslet egy része? Hová irányítják?" - tette fel a kérdést. A piac átrendeződése egyértelműen látható. Az Amazon, a Costco és a Walmart egyre nagyobb szeletet hasít ki a tortából, míg a kisebb láncok és speciális kiskereskedők küzdenek a fennmaradásért.

A csődök száma is megugrott: 2024-ben 51 kiskereskedelmi csőd volt, szemben a 2023-as 25-tel.

A fogyasztói kiadások összességében erősek maradtak. A National Retail Federation adatai szerint az ünnepi eladások 4%-kal, 994,1 milliárd dollárra nőttek az előző évhez képest a november 1. és december 31. közötti időszakban. Ez nagyjából megfelel a pandémiát megelőző évek növekedési ütemének.

A bezárások különösen érzékenyen érintették a speciális kiskereskedőket. A Big Lots diszkontlánc például bejelentette, hogy bezárja összes üzletét, míg a The Container Store csődvédelmet kért. De nem csak a szaküzletek küzdenek: a nagy láncok, mint a Macy's, a Walgreens és a CVS is jelentős számú üzletet zárnak be.

David Silverman, a Fitch Ratings kiskereskedelmi elemzője szerint több egyedi tényező is hozzájárult a boltnyitások és bezárások közötti szakadék növekedéséhez. A Covid-járvány idején bekövetkezett népességeltolódások például megváltoztatták a kiskereskedők forgalmi szokásait és üzleti stratégiáit.

Ugyanakkor van némi reménysugár is: az üzletnyitások száma tavaly elérte az 5970-et, ami 2012 óta a legmagasabb érték. A Coresight várakozásai szerint ez a szám 2025-ben nagyjából változatlan marad, körülbelül 5800 új üzlet nyithat meg.

