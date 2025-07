Megérkezett a kormány legszebb ajándéka a családoknak: itt a 66 + 87 millió!

Egy évtizede még az emlékezetes 10 + 10 millióval indult, idén szeptember 1-jétől viszont már 66 + 87 millió forintnál fog járni - mi az? Talán hihetetlen, de akár ekkora vissza nem térítendő állami támogatást és kedvezményes hitelt vehetnek igénybe a családalapítás küszöbén állók otthonteremtési célra, figyelembe véve, hogy a felvett hitelek egy része támogatássá alakul át, amikor megérkezik a baba. A fenti számok három gyermek vállalása esetén érhetők el, de cikkünkben részletesen bemutatjuk a két gyereket vállalók 35 + 87 milliós és az egy gyermeket vállalók 17 + 87 milliós lehetőségét is, ráadásul a közszolgálati dolgozóknak frissen megígért évi 1 milliós lakáshitel-támogatásra még ki se térünk. A többség persze az otthonteremtési támogatások egy részével fog csak tudni élni, de így is hasznos lehet nekik is ez az összesítés a lehetőségekről.