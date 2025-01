Mi lesz az olcsó ruhákkal Trump vámja után?

A Shein, az ultraolcsó ruháiról ismert kínai fast fashion vállalat továbbra is versenyképes árakon kínálhatja termékeit, még akkor is, ha az Egyesült Államok új vámokat vezetne be a kínai importra - mondta Donald Tang, a cég ügyvezető elnöke a Cnbc-nek a davosi Világgazdasági Fórumon.