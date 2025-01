Nagy döntést hozott a kormány: épülhet az első új gázerőmű Magyarországon

A kormány három kombinált ciklusú gázturbinás erőmű építéséről döntött, ezek közül az elsőként a Mátrai Erőmű visontai telephelyén készülő létesítmény tenderén hirdetnek győztest – jelentette be Lantos Csaba energiaügyi miniszter a Magyar Hidrogéntechnológiai Szövetség budapesti konferenciáján a tárca Facebook-posztja alapján. Ezzel párhuzamosan Czepek Gábor miniszterhelyettes azt közölte , hogy az eredeti tenderkiírásban szereplő, legfeljebb 650 MW-os tervezett kapacitásból egy 520 MW méretű beruházás valósul meg Visontán, várhatóan 2028-ra. Czepek jelzése szerint hamarosan további bejelentések is várhatók a gázerőmű tenderek ügyében, így valószínűleg a két másik projektről is döntés születik.