Puccskísérlet Szlovákiában? Az államfő és a legerősebb ellenzéki vezető is megszólalt

Szlovákiában a helyzet komoly, a feszültség szándékos fokozásának jeleit mutatja azzal a céllal, hogy a cselekmények túllépjenek a békés tiltakozások szintjén - jelentette ki Peter Pellegrini szlovák államfő Pozsonyban a biztonsági tanács csütörtöki ülése után. A legnagyobb ellenzéki párt, a liberális Progresszív Szlovákia (PS) vezetője, Michal Simecka a "félelem hangulatának terjesztésével" vádolta meg Pellegrinit és Robert Fico miniszterelnököt, kijelentve: semmilyen puccs nem fenyeget az országban.

A biztonsági tanács ülését azt követően hívták össze, hogy Robert Fico miniszterelnök szerdán titkosszolgálati információkra hivatkozva arról tájékoztatott, hogy egy olyan "szakértői csoport" működik Szlovákiában, amelynek célja aláásni az ország alkotmányos rendjét, és mesterségesen szított események által kikényszeríteni a kormány lemondását.

A miniszterelnök szerint ennek a "szakértői csoportnak" köze volt a georgiai tüntetésekhez, és részt vett az ukrajnai Majdan-forradalom eseményeiben is.

Peter Pellegrini a TASR szlovák közszolgálati hírügynökség jelentése szerint csütörtökön azt mondta: a kormányellenes tüntetések szervezésének hátterében személyek, szervezetek és anyagi források hálózata áll, ami egyértelművé teszi, hogy nem spontán eseményekről van szó, hanem egy irányított csoport tevékenységéről, amelynek célja, hogy fokozza a társadalmi feszültséget, és valamilyen módon aláássa az ország alkotmányos rendjét.

Már régóta részese vagyok a politikának, és nem szoktam pánikszerűen cselekedni, vagy leegyszerűsíteni, eltúlozni a dolgokat, de a Szlovák Információs Szolgálat (SIS) által adott információk alapján elkerülhetetlen volt a biztonsági tanács összehívása

- idézte a szlovák hírügynökség Pellegrinit, aki azt is megerősítette, hogy a csoportnak olyan külföldi személyek is tagjai, akik egyidejűleg más országokban is tiltakozó rendezvények szervezésében tevékenykednek.

A szlovák államfő közlése szerint a biztonsági tanács csütörtöki ülésén azzal bízta meg a kormányt, hogy a tanács következő üléséig dolgozzon ki egy, a helyzet stabilizálását célzó intézkedéscsomagot.

Bejelentette azt is, hogy a jövő hét folyamán kész eleget tenni az ellenzéki pártok kérésének, hogy a kialakult helyzettel összefüggésben fogadja őket.

Robert Fico a biztonsági tanács ülése után a TASR jelentése szerint azt mondta: a feszültség fokozásában érdekelt csoport egy olyan, külföldről finanszírozott hálózat, amely kapcsolódik a jelenlegi ellenzékhez, és amelynek egyik terve, hogy visszaéljen a békés tiltakozásokkal, amelyekhez az embereknek joguk van. Robert Fico bejelentette: kormánya nem tervezi olyan lépések megtételét, amelyek korlátoznák a gyülekezés alkotmányos szabadságát és a tiltakozó rendezvények szervezését. Ugyanakkor leszögezte: nem fogják megengedni, hogy bárki is felforgassa az országot.

A dpa német hírügynökség jelentése szerint Robert Fico azt is közölte: a helyzetre való tekintettel megerősítik a parlament, a kormánypalota és több kiemelt fontosságú kormányépület biztonságát.

A szlovák államfő és a miniszterelnök bejelentéseire reagálva Michal Simecka, a legnagyobb ellenzéki párt, a liberális Progresszív Szlovákia (PS) vezetője

a "félelem hangulatának terjesztésével" vádolta meg a két vezetőt, és azt állította: semmilyen puccs nem fenyeget az országban.

