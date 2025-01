Kiderült: magyar vezetésű projektben épül meg a mátrai gázerőmű

Nyilvánosságra került, hogy a tegnap bejelentett Mátrai Erőmű új kombinált ciklusú gázturbinás erőművének (CCGT) megvalósítását a Mészáros Csoporthoz tartozó Status KPRIA Zrt. által vezetett nemzetközi konzorcium nyerte el. A beruházás várhatóan 2028-ra készül el, a gázerőmű létfontosságú gáz- és gőzturbináinak gyártásáról pedig egy olasz vállalattal állapodtak meg – adta hírül az MTI.

A Mészáros Csoport érdekeltségébe tartozó Status KPRIA Zrt. vezeti azt a nemzetközi konzorciumot, amely megépíti a Mátrai Erőmű új, kombinált ciklusú gázturbinás erőművét.

Tegnap itt írtunk róla, hogy Lantos Csaba bejelentette: lezárult a Mátrai Erőműbe tervezett kombinált ciklusú gázturbinás erőmű (CCGT) megvalósítására kiírt tender, a győztessel megkötik a megállapodást, így az utolsó szénerőmű is megszűnik hazánkban. Ezzel párhuzamosan Czepek Gábor azt is közölte a videójában, hogy az említett erőmű 2028-ra épülhet meg és összteljesítménye 520 MW lesz.

Most viszont kiderült az is, hogy a projektben a Status KPRIA Zrt. mellett az egyiptomi Elsewedy PSP és a magyar West Hungária Bau Kft. is részt vesz. Az erőmű gáz- és gőzturbináit az olasz Ansaldo Energia S.p.A. gyártja, míg a magyar-olasz MAEN-Energetika Zrt. helyezi üzembe és tartja karban.

Beszámolója alapján a Status KPRIA Zrt.-t 2015-ben alapították, 2022-ben 136 millió forint, 2023-ban majdnem 284 millió forint bevételt ért el. Nyereségét ezalatt 38 millió forintról 79 millió forintra növelte.

Mészáros Lőrinc, a Mészáros Csoport vezetője hangsúlyozta: örömteli hír, hogy közel 40 év után újra magyar cégek vehetnek részt egy hazai nagyerőmű építésében, míg Németh Tamás, a Status KPRIA Zrt. vezérigazgatója reményét fejezte ki, hogy a projekt új lendületet ad a magyar energetikai szektornak.

