Magyarország a tiszta technológia alkatrészek gyártási központjává válhat

Magyarország több, a zöldátállás szempontjából nélkülözhetetlen tiszta technológia szempontjából fontos szereplője az európai uniós feldolgozóiparnak, melyek közül súlyát tekintve kiemelkedik az akkumulátorgyártás. Az elmúlt évek elsősorban ázsiai beruházásainak köszönhető eredménye azonban nagyrészt az olcsó munkaerőn alapul, és ennek biztosítása egyre nagyobb kihívást jelent.

Az Európai Bizottság átfogó független tanulmány keretében mérette fel a nettó nulla klímacélrendszer teljesítéséhez szükséges technológiák uniós gyártókapacitásainak nagyságát. A január 14-én publikált elemzés tagállamokra lebontva ismerteti a kulcsfontosságú tiszta technológiák rendelkezésre álló és tervezett feldolgozóipari kapacitásait, így Magyarországra vonatkozóan is releváns részleteket tartalmaz.

A tanulmány a fotovoltaikus (pv) és napkollektoros napenergia-hasznosítási technológiák, a szárazföldi és tengeri (offshore) szélerőművek és komponenseik, az akkumulátorok és egyéb energiatárolók, a hőszivattyúk és a geotermális energia technológiák, az elektrolizátorok és üzemanyagcellák, a fenntartható biogáz/biometán technológiák, a szén-dioxid-leválasztás és - tárolás (CCS), valamint a villamosenergia-hálózati fizikai és digitális technológiák előállítására képes európai uniós gyártókapacitásokat vizsgálta.

Az elemzés megállapítja, hogy az EU számos kulcsfontosságú tiszta technológia előállításában és fejlesztésében vezető és versenyképes erővé vált.

Ide tartozik a szélerőművek-, a hőszivattyúk és az elektromos kábelek gyártása, valamint a CCS-sel kapcsolatos kutatás-fejlesztési tevékenység. Jelentős növekedés előtt áll továbbá a fotovoltaikus napenergia iparág, a szélerőmű-, az akkumulátor-, a hőszivattyú- és az elektrolizáló gyártás, ahogyan a hálózati megoldások, a CCS, a biogáz és biometán, a geotermális technológiák, valamint a fototermikus napenergia területén is biztató kilátásokkal rendelkezik.

Ugyanakkor vannak olyan kritikus technológiák, amelyek beszerzésében az EU továbbra is külső országoktól függ.

Ez a függőség különösen nyilvánvaló a fotovoltaikus napenergia iparban - ahol az EU szerepe az elmúlt időszakban is gyengült -, valamint a lítiumion-akkumulátorok esetében, amely technológiák uniós ellátása nagymértékben függ a Kínából és más globális szereplőktől származó importtól.

A függőség növekedése két szempontból is elkerülendő: növeli a globális ellátási láncok esetleges zavarainak való kiszolgáltatottságot, és gyengíti az európai ipar globális pozícióit is. Ezért az EU tiszta technológiai feldolgozóiparának fenntartása és fejlesztése nem csak a 2050-es klímasemlegesség eléréséhez fontos, hanem az uniós ipar versenyképességének megerősítéséhez is, ami a Nettó nulla ipari törvénynek is célja.

A magyarországi nettó nulla technológiai ipar

A tanulmány alapján Magyarország több tiszta technológia gyártása szempontjából is lényeges szereplője az európai uniós feldolgozóiparnak, melyek közül súlyát tekintve kiemelkedik az akkumulátorgyártás.

Az EU teljes akkumulátorgyártó kapacitásából Lengyelország (85-95 GWh), Németország (55-60 GWh) és Magyarország (körülbelül 40-42 GWh) rendelkezik a legnagyobb részesedéssel, Svédországot (15,5-16 GWh) és Franciaországot (14,5-16 GWh) megelőzve.

Ezzel Magyarországon van a teljes uniós akkumulátorgyártó kapacitás 17-18%-a, míg az EU területén megvalósuló akkumulátorgyártásnak ennél is nagyobb részét, 26%-át adja volumen alapján.

A tanulmány a növekedési kilátásokat tárgyalva példaként kiemeli, hogy Magyarország lítiumion-gyártó iparága különösen dinamikus, a nemzeti akkumulátor stratégia tervei szerint a gyártókapacitás 47 GWh-ról 87 GWh-ra bővülhet 2025 és 2030 között.

A teljes uniós kapacitás a jelenlegi 150-260 GWh-ról várhatóan további 150-250 GWh-val növekedhet 2025-ben, majd az éves bővülés mértéke akár 500-1000 GWh-ra is emelkedhet az előrejelzések szerint. Az akkumulátor-újrahasznosítás nagy része szintén Közép-Európában zajlik, különösen Németországban és Lengyelországban, de Finnországban, Svédországban, Magyarországon, Hollandiában és Spanyolországban is működnek ilyen kapacitások.

Azonban - mint az elemzés megjegyzi - a villanyautó-eladások Európa-szerte tapasztalható lassulása az akkumulátorgyártás kilátásait is befolyásolja, így

a bejelentett beruházások egy részének megvalósítása halasztódhat vagy meg is hiúsulhat.

A dél-koreai és kínai eredetű külföldi működőtőke-befektetések által hajtott gyors kapacitásnövekedésnek köszönhetően Magyarország Lengyelországgal, Franciaországgal, Csehországgal, Hollandiával és Romániával együtt nemzetközileg versenyképes exportőre is a lítiumion-celláknak és -akkumulátoroknak. Ugyanakkor, bár a magyar akkumulátorcégek a teljes értékláncot lefedik (a nyersanyag-kitermelést leszámítva), Magyarország importfüggősége az EU-n kívüli országok felé magas, 67%-os az akkumulátor-értéklánc általános ázsiai beszállítóitól való függése miatt.

Magyarország a geotermális alkalmazásokban használható turbináknak és szivattyúknak, illetve hőszivattyú-komponenseknek is nemzetközileg versenyképes exportőre, és összességében több, mint 1,1 milliárd euró értékben rendelkezik kiaknázatlan exportpotenciállal a jelentés szerint.

az ország exportja 52%-kal emelkedett 2015 és 2022 között, elérve a 290 millió eurót, ami a feltárt komparatív előnyök mutatójának (RCA) több mint 130%-os emelkedésével járt az időszak során.

A jelentés szerint a belföldi piac is nagy lehetőségeket rejt, mivel a kormány 2030-ig legalább 100 000 darab vagy 400 MW összteljesítményű hőszivattyú-rendszert kíván telepíteni. Hasonlóképpen, Magyarországon óriási lehetőségek rejlenek a geotermális energiában is, különösen a távfűtési szegmensben - utal a tanulmány az IEA jelentésére. Magyarország azonban bizonyos keresletoldali szűk keresztmetszetekkel is szembesül, mivel ingatlanállománya egy része jelentős felújítást igényel az alacsony szigetelési szintek miatt, mielőtt a hőszivattyú rendszerek értelmesen telepíthetőek lennének.

A nettó nulla ipar magyarországi fejlesztésének sikere ugyanakkor nagyrészt az itteni alacsony termelési, mindenekelőtt az alacsony munkaerő-költségeken alapul

- mutat rá a jelentés, amely szerint ugyanakkor a már nem csak a szakképzett munkaerőre jellemző munkaerőhiány egyre nagyobb kihívást jelent. Különösen nagy probléma a munkaerőhiány az akkumulátor értékláncban, ahol a vállalatok egymástól, más értékláncokból és külföldről is igyekeznek munkavállalókat magukhoz csábítani.

Az átképzési és szakképzési programok nehezen biztosítják az akkumulátoripar számára szükséges képzett munkaerőt, ami arra késztette az országot, hogy enyhítse a bevándorlási szabályokat, így a munkaerőhiány kezelését egyre inkább a harmadik országokból (például Szerbiából, Ukrajnából és a Fülöp-szigetekről) igyekeznek megoldani munkaerő-kölcsönző ügynökségeken keresztül, amit a kormány olcsóbb megoldásnak tart, mint a helyi képzést - fogalmaz a tanulmány.

Lengyelországhoz hasonlóan Magyarország is profitál abból, hogy az ázsiai cégek számára vonzó célpont a közvetlen külföldi befektetések számára, és startégiája szerint is hídként kíván szolgálni a kelet-ázsiai akkumulátorgyártók és az európai autóipari gyártók között. Magyarország és Lengyelországgal uniós szinten viszonylag alacsony munkaerőköltségeket nyújt, Kínához képest viszont ezek még mindig magasabbak.

Az ország emellett a földet és a természeti erőforrásait is olcsón biztosítja a beruházásokhoz, és támogatásokat is nyújt ezekhez.

A K+F-be történő további befektetések, különösen a biztonság, közszolgáltatások, újrahasznosítás és újrahasználat területén, lehetőséget teremthet ezen országok pozícióinak megerősítéséhez. A célzott beruházásokból Közép-Kelet-Európa, így Magyarország is egykori szénrégiói modernizálása által is profitálhat.

A magyar feldolgozóipar bővülését nagyban elősegítik a magas külföldi működőtőke-befektetések, köszönhetően az ezen ágazatokban megvalósuló beruházásokat és vállalatokat terhelő viszonylag alacsony adóknak, az alacsony munkaerő-költségeknek és a jó infrastruktúrának.

Ez lehetőséget ad arra, hogy Magyarország a szomszédjait ellátó alacsony költségű gyártási központjává váljon tiszta technológiák komponenseinek

- fogalmaznak az IEA szakértői.

A jelentés Magyarországgal kapcsolatos főbb megállapításai: Feldolgozóipari kapacitás: A jelenlegi magyarországi akkumulátorgyártó kapacitás 40-42 gigawattóra/év, amely a teljes uniós kapacitás 17-18%-a, míg a napelemgyártó kapacitás 100-400 megawattóra/év, amely egyenló arányban tartalmaz napelemcella- és -modulgyártó kapacitásokat (az EU összesített kapacitásának 1-2%-a). Ezek mellett Magyarországon öt hőszivattyú-gyártással foglalkozó létesítmény is működik, kapacitásadat ugyanakkor ezekről nem áll rendelkezésre.

Ipari termelés: Magyarország három legnagyobb nettó nulla ipari ágazata érték alapján az akkumulátorgyártás (6 milliárd euró, a teljes EU-termelés 26%-a), a napelem- és hőszivattyúgyártás (1 milliárd euró, az uniós termelés 1%-a), valamint a hálózati technológiák gyártása (0,8 milliárd euró, az uniós termelés 1%-a).

Magyarország három legnagyobb nettó nulla ipari ágazata érték alapján az akkumulátorgyártás (6 milliárd euró, a teljes EU-termelés 26%-a), a napelem- és hőszivattyúgyártás (1 milliárd euró, az uniós termelés 1%-a), valamint a hálózati technológiák gyártása (0,8 milliárd euró, az uniós termelés 1%-a). Nemzetközi pozíció: Magyarország nemzetközileg versenyképes exportőre az olyan hőszivattyú-alkatrészeknek, mint a centrifugál szivattyúk, a hőcserélő egységek és az elektromos generátor egységek. Az utóbbi esetében az ország magasabb értékkel rendelkezik a versenyképességet jelző úgynevezett feltárt komparatív előnyök mutató (RCA) alapján, mint Kína és az Egyesült Államok. Magyarország versenyképes exportőre a napelemes rendszerek alapvető fontosságú komponensének számító invertereknek is. Ugyanakkor ennek a piacnak a telítettsége meglehetősen magas, így a tanulmány szerint Magyarország itt Kínához képest alacsonyabb versenyképességgel és több mint 1,8 milliárd eurós kiaknázatlan exportpotenciállal rendelkezik

Magyarország nemzetközileg versenyképes exportőre az olyan hőszivattyú-alkatrészeknek, mint a centrifugál szivattyúk, a hőcserélő egységek és az elektromos generátor egységek. Az utóbbi esetében az ország magasabb értékkel rendelkezik a versenyképességet jelző úgynevezett feltárt komparatív előnyök mutató (RCA) alapján, mint Kína és az Egyesült Államok. Magyarország versenyképes exportőre a napelemes rendszerek alapvető fontosságú komponensének számító invertereknek is. Ugyanakkor ennek a piacnak a telítettsége meglehetősen magas, így a tanulmány szerint Magyarország itt Kínához képest alacsonyabb versenyképességgel és több mint 1,8 milliárd eurós kiaknázatlan exportpotenciállal rendelkezik Szakpolitikai keret: Magyarország rendelkezik a hidrogénre és az akkumulátorokra vonatkozó nemzeti stratégiával is, valamint egy szélesebb körű stratégiája is van a tiszta technológiák fejlesztésének támogatására, amelynek célja a nettó nulla gyártókapacitások kiépítésének támogatása.

Magyarország rendelkezik a hidrogénre és az akkumulátorokra vonatkozó nemzeti stratégiával is, valamint egy szélesebb körű stratégiája is van a tiszta technológiák fejlesztésének támogatására, amelynek célja a nettó nulla gyártókapacitások kiépítésének támogatása. Engedélyeztetés: Az ipari kapacitások engedélyezési eljárásainak átlagos időtartama általában legalább egy év, és hossza a konkrét körülményektől függően növekedhet. Ösztönző eszközök: A magyarországi ösztönzők támogatják a nettó nulla technológiákba történő befektetést, beleértve a megújuló energiatechnológiákat gyártó cégek termelési kapacitásait bővítő beruházások támogatását, és a szakképzett munkaerő biztosítását célzó képzési programokat is.

A jelentésben szereplő adatokkal kapcsolatban óvatosságra inthet - és egyben az iparágban zajló folyamatokra is utal -, hogy a magyarországi fő gyártóüzemek között említi az EcoSolifer csornai gyárát is, noha a bíróság 2024. május 3-án kimondta a cég fizetésképtelenségét és elrendelte a felszámolását.

A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images