Ritka orvosi csoda: már több mint két hónapja él egy sertés veséjével egy nő

Az Egyesült Államokban újabb mérföldkőhöz érkezett a xenotranszplantáció: egy 53 éves nő már több mint két hónapja él egészségesen sertésből származó vesével. A sikeres beavatkozás reményt adhat a szervátültetésre várók ezreinek világszerte - számolt be a Sky News

Towana Looney novemberben esett át a kísérleti szervátültetésen, miután közel nyolc évet töltött a transzplantációs várólistán. A nő korábban saját veséjét adományozta édesanyjának, majd egy terhesség során kialakult komplikáció miatt veseelégtelenséggel küzdött.

A műtét óta eltelt 61 nap alatt Looney egészsége jelentősen javult.

"Ez egy új életfelfogás" - nyilatkozta az Associated Pressnek. A beavatkozás után mindössze 11 nappal hagyhatta el a kórházat, és azóta aktív életet él. "Szupernőnek érzem magam" - mesélte nevetve, utalva arra, hogy New York-i sétái során már családtagjait is lehagyta.

Dr. Robert Montgomery, a NYU Langone Health munkatársa, aki Looney transzplantációját vezette, "teljesen normálisnak" nevezte a páciense vesefunkcióját.

Ha valaki látná őt az utcán, fogalma sem lenne róla, hogy ő az egyetlen ember a világon, aki egy működő sertés szervvel járkál

- tette hozzá a szakember.

A sikeres beavatkozás új távlatokat nyithat a szervátültetések terén. Az Egyesült Államokban több mint 100 000 ember vár transzplantációra, többségük vesére. Az Egyesült Királyságban mintegy 7500 fő szerepel a várólistán, és tavaly több mint 415-en hunytak el, miközben donorra vártak.

A genetikailag módosított sertésszervek használata segíthet enyhíteni a krónikus szervhiányt. Dr. Montgomery szerint Looney esete "a xenotranszplantáció terén a 2021-es első műtét óta elért fejlődés csúcspontját jelenti", és "a remény jelzőfényeként szolgál a veseelégtelenséggel küzdők számára".

