Kiderült, hova vezethet Trump elnök első külföldi útja

Az Egyesült Államok újraválasztott elnöke, Donald Trump nemrégiben felfedte lehetséges terveit első külföldi útjával kapcsolatban. A CNN tudósítójának adott interjúban az Air Force One fedélzetén Trump két potenciális célországot említett: Szaúd-Arábiát és az Egyesült Királyságot.

Az elnök így nyilatkozott a kérdésről: "Lehet, hogy Szaúd-Arábia lesz. Lehet az Egyesült Királyság. Hagyományosan az Egyesült Királyság.

De legutóbb azért mentem Szaúd-Arábiába, mert beleegyeztek, hogy 450 milliárd dollár értékben vásárolnak amerikai árut. Ha az ajánlat kedvező lenne, újra megtenném.

Trump ezzel utalt arra, hogy döntését gazdasági megfontolások is befolyásolhatják.

A brit kapcsolatok ápolása is fontos szerepet játszik Trump terveiben. Az elnök bejelentette, hogy a közeljövőben szeretne egyeztetni Keir Starmer brit miniszterelnökkel, akiről elismerően nyilatkozott. Ez jelzi, hogy az Egyesült Államok és az Egyesült Királyság közötti hagyományosan szoros kapcsolat továbbra is prioritást élvez.

Trump külpolitikai menetrendje persze nem korlátozódik csupán erre a két országra.

Az elnök várhatóan találkozni fog Vlagyimir Putyin orosz elnökkel is,

hogy megvitassák a két országot érintő kérdéseket, különös tekintettel az ukrajnai helyzetre. Trump határozott álláspontot képvisel az orosz-ukrán konfliktussal kapcsolatban, és kilátásba helyezte gazdasági szankciók bevezetését, amennyiben nem sikerül megállapodásra jutni.

A hírek szerint Trump tervei között szerepel egy kínai és egy indiai látogatás is, ami jelzi, hogy az ázsiai nagyhatalmakkal való kapcsolatok is kiemelt fontosságúak számára. Emellett

a közeljövőben várható egy találkozó Orbán Viktor magyar miniszterelnökkel is,

ami a kelet-közép-európai régió felé irányuló figyelem jele lehet.

Trump első elnöki ciklusában 2017-ben Rijádot, Szaúd-Arábia fővárosát választotta első külföldi útja célpontjául, ami egy kiterjedt közel-keleti és európai körút része volt. Az, hogy most is fontolgatja Szaúd-Arábia meglátogatását, arra utal, hogy a Közel-Kelet továbbra is kiemelt szerepet játszik az amerikai külpolitikában.

