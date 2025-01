Még napokig eltarthat a helyreállítás a Szegednél kisiklott tehervonat után

Ahogy arról szombaton a Portfolio is beszámolt, Szeged-Rendező állomásnál kisiklott egy tehervonat két kocsija. Most a MÁV egy friss közleményben tudatta, hogy megerősített pótlóbusz-flottával készültek a vasárnapi csúcsforgalomra, emellett pedig azt is elmondták, hogy várhatóan csak szerda reggelre fog helyreállni a vasúti közlekedés.