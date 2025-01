Baj van a magyar csapvízzel? Megszólalt a viziközmű szövetség

A Magyar Víziközmű Szövetség is megszólalt az utóbbi napokban a sajtóban megjelent csapvízzel kapcsolatos hírekre: hazánkban a csapvíz kiváló minőségű és továbbra is a legszigorúbban ellenőrzött élelmiszer - közölték.

A MaVíz, a magyarországi víz- és csatornaszolgáltató szervezetek, valamint a kapcsolódó vízipar, kereskedelem és oktatási intézmények társadalmi úton szervezett, önálló szakmai érdekképviseleti szervezete. A Szövetség a múlt heti eseményekhez kapcsolódva szeretne néhány dolgot tisztázni:

Magyarország 3200 településén – sajnálatos módon valóban előfordul néha az, hogy 1-1 településen időnként technológiai probléma lép fel az ivóvízszolgáltatás kapcsán;

azonban: a szolgáltatók a nap 24 órájában, folyamatosan ellenőrzik a hálózatba betáplált vizet és ezért tudnak időben és gyorsan reagálni az esetlegesen felmerülő problémákra;

a szolgáltatók amint érzékelik, hogy gond van a szolgáltatott ivóvízzel, azonnal reagálnak és legjobb tudásuk szerint oldják meg a problémát, hogy minél hamarabb újra fogyasztható legyen a csapvíz.

A MaVíz hangsúlyozza, hogy mérésekkel alátámasztott és megerősített tény, hogy a Magyarországon szolgáltatott ivóvíz kiválóan megfelel az Európai Uniós előírásoknak és jogszabályoknak.

Magyarországon a víziközmű szolgáltatók kockázat alapú vizsgálatot folytatnak. A kitermelési ponttól egészen a fogyasztóig - a szolgáltatói láncon keresztül - folyamatosan monitoringozzák, napi szinten ellenőrzik az általuk szolgáltatott, hálózatba bocsátott ivóvizet és amint bármi problémát tapasztalnak, azonnal tudnak korrigálni és intézkedni. Ide tartozik szorosan az a tény is, hogy a hatóság is folyamatosan kontrollálja a csapvíz minőségét a fentieken felül is. A víziközmű ágazatban több, mint 20 000 ember dolgozik folyamatosan azon, hogy mindenhol megoldott legyen a kiváló minőségű csapvízzel való ellátás és a szennyvíz szakszerű elvezetése és tisztítása.

A múlt héten felmerült problémák is rávilágítanak arra a felelősségünkre, hogy a víz, az ivóvíz a legnagyobb kincsünk és mekkora gondot jelent, ha csak egy rövid ideig nem érhető el mindenki számára. Legyen ez egy intő jel, hogy a felelősségünk közös a vízvédelemmel kapcsolatban, tegyünk meg mostantól mindent annak érdekében, hogy gyerekeink és az utánunk következő nemzedékek számára ugyanolyan magától értetődő dolog legyen egy vízcsap megnyitása, mint amennyire az a ma embere számára egy alapvető kézmozdulatot jelent - teszik hozzá.

A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images