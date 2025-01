Bréking: máris durva támadás érhette a DeepSeek-et!

A DeepSeek korlátozta a szolgáltatásaihoz való regisztrációt és csak olyan felhasználók számára engedélyezi azt, akik szárazföldi kínai mobiltelefonszámmal rendelkeznek, írja a The Kobeissi Letter. Ráadásul a vállalat szerint

az AI szolgáltatása egy „nagyszabású rosszindulatú támadás” miatt romlott az elmúlt percekben.

BREAKING: DeepSeek says its service has been degraded due to a https://t.co/gjXTz2w5jg