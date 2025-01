Szijjártó Péter: megkapta Magyarország a fontos energetikai garanciákat Brüsszelből

"Az elmúlt napokban folytatott hosszas tárgyalások után ma az Európai Bizottságtól Magyarország megkapta azokat a garanciákat, amelyek nélkülözhetetlenek az energiabiztonságunk jövője szempontjából", ezért az oroszellenes szankciók meghosszabbításáról "a mi szavazatunk is végül nem a vétó volt" – jelezte a mai külügyi tanácsülés után Brüsszelből közvetített sajtótájékoztatóján Szijjártó Péter. A magyar külgazdasági és külügyminiszter "óriási sikernek" nevezte a most elért eredményt, amely szavai szerint azt jelenti, hogy "a Bizottság kénytelen volt lépéseket tenni", hogy garantálja a magyar energiaellátás biztonságát. A magyar tárcavezető név említése nélkül két témában keményen bírálta Horvátországot, és jelezte, hogy egyedi döntéssel továbbra is beengedi a georgiai szolgálati és diplomata útlevéllel érkezőket Magyarország területére.

A délutáni sajtótájékoztató egy mozgalmas délelőttöt követett, amely során előbb egy uniós nagyköveti ülésre került sor, amelyen a Bizottság kiadta az írásos nyilatkozatot, hogy milyen lépéseket tesz a magyar és szlovák földgáz- és kőolajellátás biztonságáért, majd ezért engedte el a magyar kormány vétóját az oroszellenes szankciók meghosszabbításánál.

Szijjártó a sajtótájékoztatón felhívta rá a figyelmet, hogy ma az elmúlt 15 oroszellenes szankciós csomag (ipari, gazdasági, szektorális lépések) hat hónappal meghosszabbításáról kellett dönteni, a személyek szankcionálásának meghosszabbításáról majd márciusban döntenek.

Ezután felrótta, hogy számos tagállam kétszínű lépéseket tesz az orosz energiahordozó használata kapcsán, és szokatlan módon Horvátország konkrét említése nélkül két lépést is felrótt dél-nyugati szomszédunknak:

Egyrészt szavai szerint van olyan szomszédunk, akitől mi évi 7 milliárd köbméter nem-orosz földgázt is tudnánk vásárolni, de "az ő oldalukon csak 1 milliárd köbméternyi földgázt tudnak eladni", és "nem hajlandók elvégezni azt a beruházást", ami szükséges lenne ahhoz, hogy több gázt is ki tudjunk hozni az országból.

Emellett felrótta azt a sokszor emlegetett témát is, hogy a horvát vezetéküzemeltető a háború kitörése után "a piaci benchmark ötszörösére" emelte a kőolaj szállítását.

Az energiaellátás és az orosz fosszilis energiahordozókról leválás témájában a miniszter összességében leszögezte:

Ma Magyarország ellátása nem orosz kőolajól és földgázból lehetetlen. Ez nem rajtunk múlt, hanem a szomszédainkon és a szomszédaink szomszédain.

A tárcavezető jelezte: az elmúlt napok intenzív tárgyalásain arra koncentrált, hogy az Európai Bizottság tegyen olyan lépéseket, amelyek a Török Áramlat megvédését, az Ukrajnán keresztüli kőolajellátás zavartalanságát, és az ukrajnai gáztranzit folytatódását célozzák.

Ezután jelezte, hogy a nagyköveti ülésen már kiadott bizottsági nyilatkozatnak az is része: a Bizottság elismerte, hogy az infrastruktúra épsége az egész EU-t illető érdek, és szerinte "sose volt még ilyen" nyilatkozat a brüsszeli szervezet részéről. Emellett jelzése szerint a bizottsági nyilatkozat kimondta, hogy külső, harmadik országok, így Ukrajna is tartsa tiszteletben ezt az értéket, és azt is, hogy a Bizottság kész intézkedéseket hozni, hogy megvédjék a kőolaj-, földgáz- és villamosenergia vezetéket, amelyek "az EU-n kívülről az EU-ba érkeznek". Megjegyezte: ez azért fontos, mert ide kell érteni a Török Áramlatot és az ukrajnai kőolaj- és földgázvezetékeken érkező energiát is.

A Bizottság által rögzített állásfoglalás Szijjártó szerint "óriási siker, a Bizottság kénytelen volt lépéseket tenni, hogy garantálja" Magyarország energiabiztonságát, és elismerte, hogy így "a mi szavazatunk is végül nem a vétó volt" az oroszellenes szankciók meghosszabbításáról szóló döntésénél.

A tárcavezető rögtön hozzátette:

ez a mostani döntésünk semmilyen módon nem jelzi előre a jövőre vonatkozó szavazati magatartásunkat,

amikor a soron következő 16. uniós oroszellenes szankciócsomagról kell majd dönteni, aztán amikor majd márciusban döntést kell hozni a személyek szankcionálásának fenntartásáról, aztán hat hónap múlva az ágazati szankciók fenntartásáról. Arra a kérdésre, hogy ha a Bizottság elhúzná az ukrajnai gáztranzit felélesztéséről szóló tárgyalásokat, akkor a magyar kormány a soron következő szankciós döntéseknél, vagy az Ukrajna támogatásáról szóló döntéseknél tudna élni a vétójogával, hogy nyomást gyakoroljon az érdekei érvényesítésére.

Azt is rögzítette: "szolidárisak vagyunk az Ukrajnában élő emberekkel", ezért ha leállítanánk az áramexportot, akkor az növelné a szenvedésüket, többek között az ott élő magyarok körében is,

Így ezt nem szeretnénk.

Jelezte, hogy a külügyi tanács Georgiával szemben vízumkorlátozásról is határozott, pontosabban olyan döntést hozott, amely a tagállamok hatáskörébe utalja a Georgia által kiadott szolgálati és diplomata útlevelek elfogadását, vagy az elfogadás felfüggesztését. Hozzátette:

Magyarország nem függeszti fel a Georgiával hatályban lévő megállapodást,

így a szolgálati és diplomata útleveleket továbbra is elfogadja.

Címlapkép forrása: Szijjártó Péter Facebook-oldala