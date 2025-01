A Microsoft veheti meg a TikTokot?

A TikTok körüli felvásárlási tárgyalások újraindulhatnak, Donald Trump amerikai elnök bejelentése szerint ugyanis a Microsoft érdeklődést mutat a népszerű közösségi média platform iránt.

Az amerikai elnök hétfőn újságíróknak nyilatkozva elmondta, hogy a Microsoft tárgyalásokat folytat a TikTok felvásárlásáról. Trump ugazon óhaját is, hogy az alkalmazásért licitháború alakuljon ki.

A TikTok, amely közel 170 millió amerikai felhasználóval rendelkezik, január 19-én rövid időre offline állapotba került, mielőtt hatályba lépett volna az a törvény, amely nemzetbiztonsági okokból a kínai tulajdonos ByteDance-t az alkalmazás eladására kötelezi, ellenkező esetben betiltással fenyegetve.

Trump január 20-i hivatalba lépését követően egy végrehajtási rendelettel 75 nappal elhalasztotta a törvény végrehajtását.

Az elnök a múlt héten arról számolt be, hogy több érdeklődővel is tárgyal a TikTok megvásárlásáról, és várhatóan 30 napon belül döntést hoz az alkalmazás jövőjéről. Trump korábban nyitottságát fejezte ki arra is, hogy Elon Musk, a Tesla vezérigazgatója vásárolja meg a platformot, bár Musk nyilvánosan nem reagált erre a felvetésre.

A potenciális vevők sorába nemrég beállt a Perplexity AI nevű startup is, amely vasárnap tett javaslatot a TikTokkal való egyesülésre.

Egy forrás szerint az amerikai kormány akár az új cég felének tulajdonjogát is megkaphatná a jövőben.

Ez már a második alkalom, hogy a Microsoft érdeklődést mutat a TikTok felvásárlása iránt. Trump első elnöki ciklusa alatt, 2020-ban a vállalat már folytatott tárgyalásokat, de azok akkor meghiúsultak. Satya Nadella, a Microsoft vezérigazgatója később úgy nyilatkozott erről:

Ez volt a legfurcsább dolog, amin valaha dolgoztam. Az amerikai kormánynak volt egy bizonyos követelményrendszere, aztán egyszer csak eltűnt

Forrás: Reuters

A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images