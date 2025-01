Itt a bejelentés: kis moduláris reaktorokat telepíthetnek Magyarországra!

Stratégiai együttműködés indul a nukleáris ipar területén Magyarország és az Egyesült Királyság között, amelynek az a célja, hogy mielőbb használhatóak legyenek az energiaellátásban a kis moduláris atomreaktorok - jelentette be Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter kedden Londonban.

A tárcavezető arról számolt be a brit kollégájával, David Lammyvel folytatott megbeszélését követően, hogy stratégiai együttműködés elindításában állapodtak meg a nukleáris ipar területén, hiszen Magyarország és az Egyesült Királyság egyaránt nagyban támaszkodik az atomenergiára, és az elmúlt évek során ki is állt egymás mellett a két ország a nukleáris fejlesztéseik kölcsönös támogatásával.

Szijjártó az élő Facebook-bejelentéskezésben rámutatott: "A nukleáris ipar nagy áttörés előtt áll, komoly kutatások zajlanak annak érdekében, hogy úgynevezett kis moduláris reaktorokat lehessen építeni. Ez gyakorlatilag azt jelentené, hogy egy futballpályányi területen, egy-két-három évnyi beruházással kis nukleáris erőműveket lehetne építeni, amelyek egy-egy település vagy egy-egy nagyobb gyár energiaellátását önmagukban tudnák hatékonyan és környezetkímélő módon biztosítani".

Kiemelte:

Amennyiben ez a technológia utat tör magának, akkor Magyarország egyértelműen érdekelt lenne ennek használatában, hiszen mi egy szárazföld által körülzárt, energiaforrásokban enyhén szólva nem bővelkedő ország vagyunk. Így számunkra a nukleáris energia jelenti az igazi megoldást.

Rámutatott, hogy a brit Rolls-Royce a világ egyik vezető vállalata a szektorban.

"Így ma abban állapodtunk meg, hogy stratégiai magyar-brit együttműködést indítunk annak érdekében, hogy ezek a kis moduláris atomreaktorok minél előbb használhatóak legyenek az energiaellátás biztosítása terén, s Magyarország készen áll az ezen nukleáris technológia fejlesztésében való részvételre, majd annak használatára" - folytatta.

A mai bejelentés azután érkezett, hogy a tavaly ősszel véglegesített Nemzeti Energia és Klíma Tervben (NEKT) is szerepelt egy utalás arra, hogy a kis moduláris nukleáris reaktorok (Small Modular Reactor, SMR) telepítésében rejlő lehetőségeket is szeretné kihasználni a kormány, és ezzel párhuzamosan az MVM Csoport 2035-ig szóló stratégiájába is belekerült, hogy addig egy ilyen SMR-t telepítene, amennyiben a technológia kellően kiforrottá válik majd.

Amint a NEKT is rámutat: a ma működő atomerőművek mindegyike egyedi termék, míg "a náluk jóval kisebb SMR-ek gyártástechnológiája azonban szabványosított lesz, melynek köszönhetően e sorozattermékek minden bizonnyal jóval olcsóbban gyárthatók, és várhatóan gyorsabban engedélyezhetők, építhetők és bővíthetők is." Az SMR-ek jellemzően legfeljebb 300 MW beépített teljesítőképességűek, míg például a nagy nukleáris blokkok 500-1000 MW-osak, de például a Paks II-be tervezett két blokk egyenként 1200 MW-os lenne.

Címlapkép forrása: Szijjártó Péter Facebook-oldala