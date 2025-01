Súlyos csapást mért Trump Ukrajnára és a humanitárius szervezetekre

Az Egyesült Államok jelentős mértékben csökkentheti külföldi segélyeit, ami világszerte humanitárius programokat veszélyeztet. Donald Trump elnök 90 napra felfüggesztette az Egyesült Államok Nemzetközi Fejlesztési Ügynökségének (USAID) támogatását, hogy felülvizsgálja annak összhangját az "Amerika az első" politikával. Ez a lépés aggodalmat keltett a segélyszervezetek körében, amelyek attól tartanak, hogy drasztikus korlátozásokkal szembesülhetnek az élelmiszer-, szállás- és egészségügyi ellátás terén. Emellett Ukrajna és Thaiföld támogatásai is veszélybe kerültek – írja a Reuters.

Az USA a legnagyobb adományozó a globális humanitárius segélyezésben, 2024-ben várhatóan 13,9 milliárd dollárt biztosít, ami az ENSZ által nyilvántartott összes segély 42%-át teszi ki.

A felfüggesztés már most is érezteti hatását: Thailandön bezártak menekülttábori klinikákat, miután az Egyesült Államok befagyasztotta a támogatásokat.



Bár Washington néhány területen, például a sürgősségi élelmiszersegély esetében felmentést adott a blokkolás alól, számos humanitárius program továbbra is veszélyben van. Bangladesben például a rohingyja menekültek otthonainak építéséhez és javításához szükséges anyagok beszerzése kerülhet veszélybe.

A megszorítások a HIV, a malária és a tuberkulózis elleni életmentő gyógyszerek ellátását is befolyásolhatják világszerte.

Atul Gawande, az USAID globális egészségügyért felelős korábbi vezetője aggodalmát fejezte ki: "Ez katasztrofális. Az adományozott gyógyszerkészletek 20 millió HIV-fertőzött embert tartanak életben. Ez mától megszűnik."

A Világélelmezési Program (WFP) is aggódik a megelőzés miatt. Hsiao-Wei Lee, a WFP afganisztáni országigazgatója elmondta, hogy már most is csak az Afganisztán ellátásához szükséges segélyek felét kapják meg, így több mint 6 millió ember "csak kenyéren és teán" él.

A taposóaknák elleni küzdelem is veszélybe kerülhet.

Az Egyesült Államok 2023-ban 310 millió dollárral támogatta ezt a területet, ami az összes nemzetközi támogatás 39%-át jelentette.

Szíria, Mianmar, Ukrajna és Afganisztán azok közé az országok közé tartozik, ahol a legtöbb emberéletet követelik a hatástalanított aknák.

A külügyminisztérium közleménye szerint az amerikai kormánynak az adófizetők dollárjainak kezelőjeként újra az amerikai nemzeti érdekekre kell összpontosítania.

Trump elnök világosan kijelentette, hogy az Egyesült Államok nem fog többé vakon pénzt osztogatni úgy, hogy az amerikai népnek nem jár vissza.

A civil szervezetek aggódnak a jövőjük miatt. Oksana Matiiash, a Teach for Ukraine igazgatótanácsának elnöke szerint egyre nagyobb a pánik az ukrán civil szervezetek szektorában. "Nem csak a finanszírozás van befagyasztva. Minden támogatás mögött valódi emberek állnak, akik elképzelhetetlen körülmények között dolgoznak" - írta Matiiash a LinkedIn-en.

