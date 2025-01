Trump bekeményít: megindul a vámháború, mindenkire lesújt

Aki azt hitte múlt héten, hogy le lett csavarva a kereskedelmi háború, az elképzelhető, hogy nagyot tévedett. Donald Trump új ötletekkel állt elő, hogy mekkora és milyen vámokkal lehetne védeni az amerikai érdekeket és még az is lehet, hogy senki nem menekül előlük. Mutatjuk a részleteket.

Donald Trump elnök kijelentette, hogy szeretne bevezetni egy „jóval nagyobb” átfogó vámot, mint 2,5%, amely a hétfői nyilatkozatok sorozatának legújabb jele arra,

hogy széleskörű vámokat készül alkalmazni az amerikai ellátási láncok átalakítására.

„Már tudom, mit fogok csinálni, de még nem döntöttem el pontosan, de elég lesz ahhoz, hogy megvédjük az országunkat” – mondta Trump hétfő este újságíróknak.

Amikor megkérdezték arról a jelentésről, hogy a leendő pénzügyminiszter, Scott Bessent állítólag egy 2,5%-os globális vám mellett érvel, Trump azt mondta, nem gondolja, hogy Bessent támogatná ezt, és ő maga sem ért egyet vele. Hozzátette, hogy „jóval nagyobb” vámot szeretne, mint 2,5%.

Trump az Air Force One fedélzetén beszélt, ahol azt is megígérte, hogy konkrét ágazatokra, például félvezetőkre, gyógyszerekre, acélra, rézre és alumíniumra is kivet vámokat.

Erősen utalt arra is, hogy akár Kanadából és Mexikóból származó autókra is vámokat vethet ki, ezekre az országokra már korábban megfenyegette őket, hogy akár 25%-os átfogó vámokat vezethet be február 1-jétől.

„Amint a vámok más országokkal szemben növekednek, az amerikai munkásokra és vállalkozásokra vonatkozó adók csökkenni fognak, és hatalmas számú munkahely és gyár tér majd vissza”

– mondta Trump hétfőn a képviselőház republikánusainak gyűlésén a doralbeli üdülőjében. Beszédében méltatta az amerikai vámokra épülő megközelítést a 20. század elején.

„Ne felejtsétek el újra a 'vám' szót. Meg fogjuk védeni az embereinket, vállalkozásainkat és az országunkat a vámokkal” – tette hozzá Trump. Korábban utalt arra, hogy akár 20%-os vámok bevezetését is fontolgatja.

A dollár erősödött az összes jelentős valutával szemben Trump legújabb fenyegetései miatt. Az ipari fémek, például a réz és az alumínium ára azonban csökkent az ágazati vámok kilátásai miatt.

A hétfői nyilatkozatok a törvényhozóknak egyértelmű jelei annak, hogy Trump a vámokat a republikánus adórendszer-átalakítás egyik pillérének tekinti. Megismételte felhívását, hogy csökkentsék a társasági adókulcsot 15%-ra a jelenlegi 21%-ról azoknál a cégeknél, amelyek Amerikában állítják elő termékeiket.

Trump a vámokkal az import költségeinek növelését, míg az amerikai gyártás adóinak csökkentését célozza meg, bár a részletek egyelőre nem tisztázottak – az amerikai gyártás nagyban függ az importált alkatrészektől és alapanyagoktól.

Az elnök kijelentései éles ellentétben álltak a piaci találgatásokkal, miszerint az azonnali vámok múlt heti elhalasztása, amikor hivatalba lépett, esetleg az álláspontjának enyhülését jelentheti.

„Ha nem akarsz adót vagy vámot fizetni, itt kell gyártanod az üzemedet Amerikában. Ez fog történni rekord szinten” – mondta.

Beszéde után a hétvégén azzal fenyegetett, hogy akár 50%-os vámokat is kivet Kolumbiára, miután az ország kormánya kezdetben elutasította, hogy befogadja az amerikai katonai repülőgépekkel deportált migránsokat. Trump csak akkor egyezett bele a halasztásba, amikor a dél-amerikai kormány meghátrált.

Az új elnök megismételte a republikánusoknak, hogy azok az országok, amelyek megtagadják a deportáltakat, ugyanazzal a vám- és szankciófenyegetéssel szembesülnek majd, amit Kolumbia éppen hogy elkerült.

Egy vezető gazdasági tanácsadója hétfőn jelezte, hogy Trump vámkampánya egy szélesebb stratégia része. Kevin Hassett, a Nemzeti Gazdasági Tanács igazgatója a kolumbiai példára mutatott, mint annak jele, hogy Trump több vámtípust fontolgat, amelyek egyes ágazatokra vagy országokra vonatkozóan magasabb összesített terheket eredményezhetnek.

„Bármilyen vámról is van szó, az hozzáadódik ahhoz, amit Trump elnök a jövőben egy átfogó vám esetén tervezhet” – mondta Hassett hétfőn a Fox Business műsorvezetőjének, Larry Kudlow-nak, aki Trump első elnöki ciklusa alatt ugyanezt a pozíciót töltötte be.

„Ha a vámokat egy átfogó stratégiának tekintjük, akkor ahogy Trump elnök mondja, aranykort fogunk látni, és ez lesz Amerika legnagyobb kínálati reformja” – mondta Hassett.

Trump több ágazatot is megemlített a törvényhozóknak tartott beszédében. Hosszan panaszkodott a kanadai és mexikói autóimportokról.

„Kanada milliónyi autót küld nekünk; erre nincs szükségünk” – mondta. „Azt akarjuk, hogy az autók Detroitban, Dél-Karolinában vagy más helyszíneken készüljenek.” Trump hozzátette: „Az autóipari munkások rám szavaztak, és kötelességem megtenni, ami helyes, és ezt meg is fogom tenni.”

Megtapsolta az acélvámokat, amelyeket az első ciklusában vezetett be, és kijelentette, hogy „vámokat fogunk kivetni acélra, alumíniumra és rézre, valamint olyan dolgokra, amelyekre szükségünk van a hadseregünk számára”, de részletek nélkül. „Vissza kell hoznunk a termelést az országunkba.”

