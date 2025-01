Trump koldusbotra juttatta az ENSZ szervezetet, már egy dollárokért harcolnak

Az Egészségügyi Világszervezet (WHO) egyik munkatársa újszerű kezdeményezéssel próbálja enyhíteni az Egyesült Államok kilépésének pénzügyi következményeit. A "1 dollár, 1 világ" elnevezésű kampány célja, hogy közösségi médián keresztül gyűjtsön adományokat a szervezet számára, miután Donald Trump elnök bejelentette az USA kilépését a WHO-ból.

Tania Cernuschi, a WHO vakcinákhoz való hozzáférés javításán dolgozó munkatársa a Reutersnek adott interjújában elmondta, hogy a kampány ötlete Trump bejelentése után fogalmazódott meg benne.

Frusztráltnak, csalódottnak éreztem magam. Engem is, mint szerintem mindenkit, elbizonytalanított a bejelentés

– tette hozzá, hangsúlyozva, hogy a finanszírozás csökkentése életekbe kerülhet.

A kampány lényege, hogy az embereket világszerte arra kérik az embereket, adományozzanak egy dollárt az ENSZ egészségügyi szervezetének, amely globálisan küzd a krónikus és újonnan kialakuló betegségek ellen. Az adományozókat arra biztatják, hogy osszanak meg egy fotót magukról a közösségi médiában, felemelt mutatóujjal.

Az ambiciózus cél 1 milliárd dollár összegyűjtése, ami nagyjából megfelel annak az összegnek, amit az Egyesült Államok, a WHO legnagyobb adományozója, átlagosan kétévente biztosított a szervezet költségvetéséhez.

A kampány indítása óta azonban eddig csak mintegy 58 000 dollárt sikerült összegyűjteni.

A kezdeményezés kritikát kapott, mivel a korai adományozók között sok WHO vezető munkatárs és gazdag országokból származó adományozó szerepel. Tina Purnat globális egészségügyi tanácsadó blogjában arra figyelmeztetett, hogy a kampány "úgy tűnhet, mintha az ENSZ köztisztviselői saját fizetésük és munkaprogramjaik védelmében gyűjtenének adományokat".

Cernuschi válaszában hangsúlyozta:

Azt hiszem, mindannyian kiváltságosok vagyunk. De olyan emberekért dolgozunk, akik nem kiváltságosok, és ezért fontos a munkánk.

Tedros Adhanom Ghebreyesus, a WHO főigazgatója támogatásáról biztosította a kezdeményezést. "Büszke vagyok rá. Az egész személyzet azt mondja, hogy a megoldás részei vagyunk" – nyilatkozta a Reutersnek.

A kampány az utóbbi időben szélesebb körben is visszhangra talált. Cernuschi elmondása szerint már Ukrajnából, Indiából és Afrikából egyes részeiről is érkeznek adományok. Egy indiai nő üzenetét idézve kiemelte: "Azt mondta: Egy egész tömeg áll mögötted. És ez nagyon megható volt. És én is éreztem. Azt mondtam, visszaírtam: Érzem a támogatásukat."

Forrás: Reuters

A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Portfolio