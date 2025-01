Harold James: a zűrzavar és káosz korszaka jön a globalizált világban

A globalizáció átalakulásáról, az Egyesült Államok és Kína közötti technológiai versenyről, valamint az Európai Unió versenyképességi kihívásairól beszélt a Portfolio-nak adott interjújában Harold James, a Princeton Egyetem történészprofesszora, a Nemzetközi Valutaalap (IMF) történésze. Számos könyv szerzője, amelyek többek között a két világháború közötti Németország vagy az IMF történetével, az európai monetáris unióval, illetve a globalizáció kérdésével foglalkoznak. Beszélgetésünk során szóba került az energiaválság, a megújuló energiaforrások ára, az AI-forradalom munkaerőpiacra gyakorolt hatása, valamint az amerikai és európai szabályozási különbségek is. Harold James rámutatott, hogy az innováció sikerének kulcsa az oktatás és a készségek fejlesztése, különösen a félperifériás országokban, mint Magyarország. A beszélgetés során arra is kitértünk, hogy az EU hogyan használhatná ki a globalizáció földrajzi átrendeződését, és milyen kihívásokkal néznek szembe a régi ipari központok, például Németország és Franciaország.

Az egyik legutóbbi, a Portfolio-n is megjelent véleménycikkében említette Francis Fukuyamát, aki az 1990-es évek optimista korszakában kijelentette, hogy „a történelem véget ért”. Hogyan nevezné el a jelenlegi korszakot, amelyben élünk, vagy amely felé tartunk?

A zűrzavar, bizonytalanság és káosz korszakának nevezném.

A három szót, amelyet Ön használt, Ursula von der Leyen is említette ezen a héten Davosban és az Európai Parlamentben tartott beszédeiben. Ő azt állította, hogy a kölcsönösen tisztelt szabályok korszaka, a „jó makrogazdaság korszaka” (good macro) és a megbízható partnerek korszaka véget ért. Mit gondol, hogyan fogja ez az új korszak alakítani a világot és a globalizációt?

Ez a globalizációt még inkább kihívások elé állítja. A technológiai változások gyorsasága miatt az emberek és politikai vezetők hatalmas lehetőségeket látnak abban, hogy megszerezzék az új technológiák feletti irányítást, és emiatt több lesz a konfliktus. Ez jól látható az Egyesült Államok és Kína közötti versengésben.

A globalizáció hosszú távú jövője azonban kevésbé egyértelmű, mert minél inkább próbálják a nagy kormányok meghatározni a történelem irányvonalát, annál valószínűbb, hogy alapvető politikai hibákat követnek el.

Jelenleg mind Kína, mind az Egyesült Államok komoly politikai hibákat vét, és az Egyesült Államok esetében ennek a kockázata még nagyobb.

Általában csak az Egyesült Államokról és Kínáról beszélünk, mivel ők nagyon erős hatalmi pozícióban vannak, az EU azonban szeretne jelentős szereplő lenni. Mit gondol, az Európai Unió lehet a nyertese ennek az új korszaknak? Csak az elmúlt 30 napban az EU új kereskedelmi megállapodásokat kötött a Mercosur-országokkal, Malajziával, és tárgyalások folynak Indiával és más országokkal is. Hogyan látja az EU esélyeit arra, hogy releváns globális szereplővé váljon?

Az EU a kooperatív, termelékeny multilaterális együttműködés modellje, de lényegében lassan reagál a nagy új fejleményekre, és nehezen tud döntéseket hozni.

Ebben az értelemben nem egy rugalmas szereplő. Valószínűleg jelentős támadások célpontja lesz, különösen amiatt, ahogyan az amerikai nagy technológiai cégek szinte monopolhelyzetére reagál.

Ezek a cégek – Donald Trump új elnökségét látva – szorosan kötődnek az Egyesült Államok kormányához, és valószínűleg arra fogják nyomást gyakorolni Európát, hogy bontsa le a szabályozásokat, amelyeket a hatalom monopolizálásának korlátozására vezettek be.

De sok technológiai cég az Európai Unióban hozta létre központját a szabályozások és az adókedvezmények miatt. Ez nem változtathatja meg a helyzetet az EU számára?

Ezek a cégek valóban nagyon jelen vannak Európában, de közben hevesen támadják Európa adózási és versenypolitikai szabályait is.

Említette Trumpot és az új amerikai elnököt. Hogyan látja, az új elnök valóban kihívást jelent majd az euroatlanti kapcsolatokra és az erős szövetségre, amely az elmúlt évtizedek meghatározója volt, vagy inkább csak taktikai alkudozásokat folytat vámokkal és más korlátozásokkal fenyegetve?

Ezt nehéz teljes bizonyossággal megmondani, mert sok a bizonytalanság, és az elnök sok mindent mond, ami nem mindig áll össze koherens stratégiává. De valószínűleg arra fogja ösztönözni az európaiakat, hogy több amerikai terméket vásároljanak, különösen amerikai energiahordozókat, például LNG-t.

Ugyanakkor az amerikai technológiai termékek és a kaliforniai high-tech cégek számára is növekvő megrendeléseket szeretne elérni az európai védelmi kiadások emelkedésével.

Az előadásában kétféle válságot említett: kínálati és keresleti válságokat. Mi a helyzet egy harmadik típusú válsággal, amely most alakulhat ki? Például Trump hatása a globális kereskedelemre hosszabb távon egy többpólusú világot hozhat létre, ahol a kereskedelem továbbra is növekszik, a kereslet és kínálat fennáll, de gyakran kell új partnereket találni Dél-Amerikában vagy Dél-Ázsiában, és gyorsan váltani egyik ellátási láncról a másikra. Ez új válságkategóriát teremthet?

Szerintem ez egy folytatása annak a világnak, amelyben lényegében 2020 óta élünk, és 2022 óta még élesebben megjelent. Minden kísérlet arra, hogy rugalmasabbá tegyük magunkat, és bonyolultabb vagy diverzifikáltabb ellátási láncokat hozzunk létre, kezdetben növeli a költségeket. A költségnövekedés fontos része az egész alkalmazkodásnak, mert új termelőket, ötleteket és technológiákat hoz be. Ez azonban kellemetlen a fogyasztók számára, mert növeli a terheiket.

Az egyes országok számára is problémát jelent, mert növeli a költségvetési nyomást, miközben nagyon jelentős államháztartási hiányokkal küzdenek mind az európai országok, mind az Egyesült Államok. Ez egy újabb problémakategóriát hoz létre, amelyet eddig kevéssé vettünk figyelembe: az államadósság felhalmozódását és a piacok képességét arra, hogy finanszírozzák ezt az adósságot.

De ez nem a „jó makro” korszak végének az eredménye?

Részben igen, de ezért gondolom, hogy kevésbé makrogazdasági egyensúlyhiányokként kellene rá tekintenünk, és inkább a technológiai változások és az árjelzések oldaláról kellene megközelíteni a kérdést.

Más szóval, a mikroökonómia oldaláról, amely serkenti a technológiai változásokat. Ez a bizonytalan világ és a hagyományos makrogazdasági keretrendszeren túlmutató gondolkodás egy érem két oldala.

Említette, hogy az Egyesült Államok és Kína is politikai hibákat követett el az elmúlt években. Hozna néhány példát ezekre?

Kína nagy hibája az volt, hogy aggodalommal tekintett a magán kézben lévő kínai techóriások jelenlétére és tevékenységére. Ez visszavezette őket egy olyan rendszerhez, amely jobban hasonlít az állami tervezésre és a régi parancsgazdaságra, eltávolodva a technológiai óriásoktól.

Ezek a vállalatok voltak a technikai fejlődés élvonalában, így Kína elveszíti a szektorban meglévő előnyét, nemcsak az Egyesült Államok technológiai korlátozásai miatt, hanem mert saját növekedési és dinamizmusmotorjait is szigorúbb ellenőrzés alá helyezte.

Az Egyesült Államokban a problémák részben a Covid-19 járványra adott fiskális és monetáris válaszokhoz vezethetők vissza. Egyre inkább megértjük, hogy a pandémiára adott fiskális lépések túlméretezettek voltak, részben politikai okokból. Például a Trump elnök által aláírt stimulus csekkek fontos részét képezték a 2020-as Trump-kampány vonzerejének. Biden pedig folytatta a nagy pénzosztásokat.

Ezek a programok túlzott keresletet generáltak egy kínálati sokkal sújtott gazdaságban, ami az inflációs spirálhoz vezetett, amelyből még mindig nem sikerült teljesen kilábalni.

Említette Trump első, 2016-os megválasztását, amely sokak szerint sokkhatásként érte a globalizált világot, és a globalizáció elutasításaként értelmezték. Hogyan lehet értelmezni a második választási győzelmét?

Az újraválasztás sok tényezőnek köszönhető, nem egyetlen okra vezethető vissza. Részben a Kínával szembeni ellenérzések öröksége és a globalizáció iránti negatív érzések vezettek ide, hiszen az amerikai középosztály és munkásosztály úgy érzékeli, hogy a globalizáció lerombolja a munkahelyeket.

Ugyanakkor a magasabb infláció következményei is szerepet játszottak: az emberek úgy érzik, hogy a reáljövedelmük csökken az árak emelkedése miatt. Az infláció, mivel nem egyenletes, olyan területeken hoz elő hátrányos helyzeteket, ahol az árak különösen gyorsan emelkednek.

Ezért az infláció érzékelt szintje gyakran magasabb, mint a tényleges infláció, mivel az emberek azokra a termékekre figyelnek, amelyek ára jelentősen megugrik.

Például a tojáséra, de ez a drágulás például az amerikai baromfiipart érintő betegségek és problémák következménye. Továbbá a gazdasági tényezők mellett kulturális elemek is megjelentek. Trump vonzerejéhez hozzájárult az úgynevezett "woke-izmus" elleni reakció, amely az identitáspolitikával szembeni visszahatást váltotta ki.

A Project Syndicate-ben ön is közreműködik, és Daron Acemoglu, az MIT közgazdásza is, aki azt írta, hogy Kamala Harris veresége annak köszönhető, hogy a demokraták már nem a munkásosztály pártja. Ugyanakkor ön a kampány során azt javasolta, hogy a demokraták ne adják fel a szabadkereskedelmet, és ne csatlakozzanak a szabadkereskedelem bírálóihoz. Hogyan látja ezt?

Némileg ellentmondanék Acemoglu értelmezésének, mert nem látok bizonyítékot arra, hogy a kereskedelmi intézkedések valóban javítanák az amerikai munkásosztály helyzetét.

Ehelyett sok alapvető termék árát növelik anélkül, hogy új munkahelyeket teremtenének.

Kiterjedt irodalom foglalkozik például a Trump- és Biden-adminisztrációk acélra kivetett vámjainak hatásaival. Nem látható az amerikai munkahelyek növekedése, viszont az amerikai ipar által használt alkatrészek ára emelkedett. Ez tehát növeli a költségnyomást anélkül, hogy további foglalkoztatási lehetőségeket teremtene.

Mit gondol, a Trump- és Biden-féle politika, amely a gyárakat vissza akarja hozni az Egyesült Államokba, sikeres volt, vagy inkább visszafelé sült el?

Nem volt sikeres, és nem is fog több munkahelyet teremteni. Ez részben amúgy is megtörténik, mert ahogy az előadásomban is említettem, egyre inkább lehetőség van lokalizáltabb gyártásra kisebb méretű gépekkel. Így nincs szükség egy hatalmas összeszerelő üzemre, amely a világ minden részére szállít, hanem több kisebb üzem létesíthető közelebb a kereslet forrásához. Ezek azonban nem generálnak sok munkahelyet, mivel többnyire automatizáltak.

Az "onshoring" vagy "reshoring" folyamatai tehát sok automatizációt hoznak magukkal, de nem teremtenek jelentős számú munkahelyet.

Említette az infláció érzékelésének fontosságát. Kínában jelenleg deflációs tendencia figyelhető meg az árak terén. Hogyan hathat ez a Kínai Kommunista Párt hatalmára, tekintve, hogy egy autoriter rezsimről van szó, miközben az Egyesült Államok kormánya egy demokratikusan választáson épp az infláció percepciója miatt megbukott? A mostani deflációs pálya csökkenő fogyasztáshoz vezethet hosszabb távon is, vagy megváltoztatható lenne fiskális ösztönző csomagokkal? Kína nagyon óvatosan alkalmazta ezeket, elképzelhető, hogy Biden hibáját kerülnék el?

Nem tennék olyan éles különbséget az autoriter rezsimek és a demokratikus rendszerek között abban az értelemben, hogy az autoriter rendszereknek is figyelembe kell venniük, mit gondolnak az emberek, sőt, gyakran még inkább foglalkoznak ezzel, mint a demokratikus rezsimek.

Emlékszem, hogy a '80-as években Magyarországon és Lengyelországban, a kommunizmus utolsó éveiben a rezsimek nagy számú szociológust alkalmaztak, hogy empirikus kutatásokat végezzenek arról, mit gondolnak az emberek az árintézkedésekről. Lengyelországban például az infláció egyfajta szükséges lépésként jelent meg az árukészletek túlkínálatának megszüntetése érdekében.

Az árnövekedés azonban mindig népszerűtlen volt. A Kínai Kommunista Párt ugyanebben a helyzetben van – nem tehet semmi olyat, ami rendkívül népszerűtlen lenne. Ezt láthattuk a sanghaji Covid-politika példáján, ahol nagyon rövid idő alatt egy 180 fokos fordulat történt: a teljes lezárás helyett a covid-útlevelekkel engedélyezték az utazásokat. Ez azt mutatja, hogy rendkívül érzékenyek a közhangulat nyomására.

Milyen hatással lehet a kínai defláció, ha az más országokba, például az Európai Unióba is „exportálódik”? Az Egyesült Államok bezárná határait, ez pedig azt jelentené, hogy Kína az exportkapacitásával elárasztaná az EU-t.

Ez egy kiváló kérdés, de nem aggódnék emiatt túlzottan. Kína hatalmas beruházásokat végzett az elektromos járművek terén, valószínűleg nagyon nagy kapacitással rendelkezik, sőt, túlkapacitással, és ez generálja a deflációs nyomást. De ha megnézzük a történelmi példákat, ez nem rossz defláció. Inkább jó defláció, mivel az emberek számára szükséges dolgok technikai fejlődés révén olcsóbbá válnak. Ez történt a 19. században, és a 20. század végén is.

Ha az energiaforradalomra és a zöld átmenetre gondolunk, az elektromos autók, különösen az egyszerűbb, olcsóbb elektromos autók elérhetősége egyike lesz a világot átalakító folyamatoknak.

Ez valószínűleg exportálódik az Egyesült Államokba, bár ott nagyon magas, akár 100 százalékos vámokat vetnek ki a kínai elektromos járművekre. Európába kevésbé valószínű, de kínai cégek itt is gyárthatnak elektromos járműveket. Dél-Amerikába és Afrikába azonban jelentős export várható, ami előnyös lehet.

Emellett a napenergia területén már most forradalmi változások zajlanak. Például Pakisztánt teljesen átalakította a kínai gyártású olcsó napenergia. A világ túlzottan aggódik a deflációs nyomás miatt, miközben nem értékeli eléggé, hogy Kína olyan árukat biztosít, amelyekre szükségünk van az energiatranszformációnk során.

Mi van akkor, ha az e-autós befektetések túlzott támogatása Kínában a már említett politikai hibák közé tartozik, mert – tegyük fel – a mostani elektromosjármű-technológia zsákutca? Sok kutató szerint a lítium-ion akkumulátorok nem a legjobb megoldást jelentik az elektromobilizáció problémáira. Egyre több szakértő állítja, hogy a szilárdtest-akkumulátorokba kellene több pénzt fektetni, mert ez hozhatja meg az áttörést az autóipar számára.

Biztos vagyok benne, hogy lesznek további innovációk, de az, hogy már most van egy termékünk, egy lépés a jó irányba. Jobb, mint ha nem lenne ilyen termékünk.

A nagyobb veszély abban rejlik, ha egy régi technológiához kapcsolódó érdekek túlságosan megerősödnek egy országban, és korlátozzák az új technológiák hatékony fejlődésének lehetőségét.

A mobilitás és az autómegosztás terén is nagy fejlődések várhatóak, amelyek csökkenthetik a gépjárműgyártás mennyiségi termelésére való függést. Ez az irány csökkentheti a hagyományos autók dominanciáját, és új innovációkat ösztönözhet.

Ha már az innovációról beszélünk, valamint szóba került az Egyesült Államok és Kína rivalizálása is: az elmúlt napokban a Trump-adminisztráció új projekteket jelentett be az AI és a kriptovaluták terén. Mit gondol, legyőzheti az Egyesült Államok Kínát a század következő nagy innovációs csatájában?

Az Egyesült Államok kétségtelenül az AI élvonalában van, részben azért, mert hatalmas adatmennyiségre van szükség a programok betanításához, és az Egyesült Államok jobb helyzetben van, hogy megszerezze ezeket az adatokat és programokat, mint a kisebb gazdaságok vagy akár Kína.

Ez azonban nem állandó előny, mert az AI-forradalom a számos különböző alkalmazási lehetőséghez vezet majd.

Az igazi győzelem nem magában a rendszerben rejlik, hanem az alkalmazás szintjén, például az orvosi technológiákban vagy a gyógyszerkutatásban. Ezek a konkrét, specifikus alkalmazások lesznek a valódi előrelépések forrásai, és ezek nem korlátozódnak kizárólag az Egyesült Államokra, hanem azoknak az embereknek az innovációiból származnak majd, akik például orvosi kutatásokban vesznek részt, és kihasználják az AI által kínált lehetőségeket.

Az AI-forradalom milyen hatással lehet a munkahelyekre? A legtöbben talán először a fizikai munkát végzők állásait féltik. Hogy látja, a technológiai fejlődés inkább a fehérgalléros állásokra lehet nagyobb hatással?

A fizikai munkát végzők álláslehetőségeit már érintette a globalizáció, majd második lépésként a robotizáció. Az "onshoring" folyamat, amiről beszéltünk, alapvetően egy automatizációs folyamat.

Az AI alkalmazása inkább a jól fizetett középosztálybeli állásokat fenyegeti, mintsem a fizikai munkát végzőkét. Valójában néhány empirikus kutatás azt mutatja, hogy a mesterséges intelligencia használata valószínűleg nagyobb nyereséget hoz a kevésbé képzett dolgozóknak, mint a magasan képzetteknek.

Ez például a call centerekben tesztelhető: az alacsonyan képzett operátorok jelentősen javítják termelékenységüket az AI eszközök segítségével, míg a magasan képzett telefonosok már eleve jók, így számukra a technológia hozzáadott értéke kisebb.

Ugyanez igaz az orvosi kezelések AI-alkalmazásaira: valószínű, hogy a kevésbé képzett dolgozók termelékenysége növekszik leginkább az AI technikák alkalmazásával.

Elon Musk, az elnök nem hivatalos tanácsadója, kevesebb szabályozásért és az amerikai antitröszt szabályok enyhítéséért kampányol, különösen az AI, az elektromos járművek és más innovatív technológiák terén. Mit gondol, ha ezeken a területeken lazítanak a verseny- és szabályozási előírásokon, az milyen irányba vezethet? Akár visszajára is elsülhet és kevesebb versenyt és csökkenő amerikai termelékenységet eredményezne?

Nem gondolom, hogy ez szükségszerűen megszüntetné a versenyt, mert ez egy olyan terület, ahol alapvető technikai változások zajlanak. Az új lépések nem amiatt jelennek meg, hogy versengenek a meglévő technológiákkal, vagy újra létrehozzák azokat, hanem alapvető innovációk révén.

Az alternatívák és az újítások kívülről érkeznek, nem a meglévő cégek belső fejlesztéseiből.

Még a meglévő cégek is, amelyek meg akarják védeni saját területüket – amit nyilvánvalóan szeretnének –, gyakran a szabályozás segítségével próbálnak kvázi-monopóliumokat fenntartani. Ez azonban a növekedés korlátozása. A pénzügyi szolgáltatások és a technológia területén várható dereguláció valószínűleg nagyobb instabilitást fog eredményezni, és talán egyes cégek bukását is. De amíg nem avatkoznak be túl gyorsan, hogy megmentsék a kudarcot valló cégeket, ennek pozitív hatása lesz az amerikai fogyasztókra és az amerikai gazdaság egészére nézve.

Európában gyakran beszélünk az EU versenyképességének hiányáról, és válságként emlegetjük. Úgy gondolja, hogy ezt valóban válságnak kell tekintenünk? Ha igen, milyen típusú válság ez – kínálat- vagy kereslet-vezérelt?

Részben ez egy energiaellátási sokk által előidézett válság, amelyet a magasabb energiaárak okoztak. Lényegében arról is szól, hogy bizonyos területeken nem alkalmazkodtak elég gyorsan.

Ugyanakkor a Draghi-jelentésben helyesen hangsúlyozzák, hogy a tőkepiaci unió hiánya jelentős probléma. Viszont a jelentésben nincs elég szó arról, hogy Észak- és Kelet-Európában mennyire hatékony az innováció és dinamikus a növekedés. A skandináv országok, Lengyelország, és bizonyos délkelet-európai területek például nagyon intenzíven növekedtek.

A valódi probléma a nagy ipari központokban, Németországban és Franciaországban van.

Németországban jelentős gondok vannak az autóiparban, a szerszámgépgyártás területén kisebb a probléma, de vannak gondok. Ugyanakkor bizonyos területeken, például a biotechnológiában, a német gazdaság továbbra is nagyon innovatív. Azonban az iparilag fejlettebb régiókban, Németországban és Franciaországban a problémák különösen súlyosak.

Említette a Mario Draghi által készített versenyképességi jelentést és a magas energiaárakat. Az Európai Központi Bank korábbi elnöke utóbbira reagálva azt javasolta, hogy változtassunk az árazási rendszeren, mert az EU-ban elfogyasztott energia több mint fele megújuló forrásokból származik, mégis a legdrágább termelők határozzák meg az árakat. Szerinte leginkább a jelenlegi marginális árazási modell az oka annak, hogy nem részesülnek a fogyasztók a zöld átmenet sikereiből. Mit gondol erről? Kezelhetők lennénwk a magas energiaárak a szabályozás átalakításával?

Lehet változtatni az árstruktúrán, de fontos az is – és ez is a Draghi-jelentés egyik témája –, hogy összekapcsoljuk az energia piacokat, és megszüntessük az anomáliákat. Jelenleg vannak olyan területek, ahol az EU egységes piacot működtet, de az energia nem tartozik ezek közé, ami szintén hozzájárul a magasabb árakhoz.

Végezetül: sokat beszélt arról, hogy a globalizáció földrajzilag eltolódik a centrumtól a periféria felé. Magyarországon járva, mit gondol, hogyan tudna az ország hasznot húzni ebből az átalakulásból? Vannak-e jó gyakorlatok, amelyeket felhasználhatnánk, hogy kitörjünk az úgynevezett félperifériás helyzetünkből?

A globalizáció és annak sikere nagyban múlik az oktatáson és a készségszinteken. Minél magasabb szintre emeljük a készségeket, annál sikeresebbé válik az innovációhoz való hozzáállásunk és hozzáférésünk. Nem tudom megmondani, melyek azok a „varázslatos” technológiák, amelyek átalakíthatják Magyarországot, de biztos vagyok benne, hogy az ország számos területen jelentős előnyökkel rendelkezik, különösen a szolgáltatások terén.

Harold James a Portfolio On The Other Hand rovatának rendszeres szerzője, cikkeit a Project Syndicate-tel való együttműködés keretében közöljük.

Címlapkép: Harold James, a Princeton Egyetem történészprofesszora, a Nemzetközi Valutaalap (IMF) történésze. A fotó forrása: Portfolio/Stiller Ákos.

