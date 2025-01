Vártnál gyengébben teljesített az amerikai gazdaság

A várt 2,6% helyett 2,3%-kal nőtt a tavalyi negyedik negyedévben évesítve az amerikai GDP, ami érdemi lassulást jelent a tavalyi harmadik negyedévi 3,1%-os gyors ütemhez képest – közölte az Egyesült Államok kereskedelmi minisztériuma csütörtökön.

A fogyasztói kiadások, amelyek több, mint kétharmadát teszik ki az amerikai gazdaságnak, 4,2%-kal nőttek a negyedik negyedévben a harmadik negyedévi 3,7% után, azaz itt gyorsulás következett be. A végső értékesítések 3,2%-kal nőttek, ami megegyezett az elemzői konszenzussal.

A Fed által is kiemelte figyelt mutató, a személyes kiadások magárindexe 2,5%-kal nőtt évesítve, annyival, mint amennyi az elemzői konszenzusban szerepelt.

Összességében az amerikai gazdaság kicsit veszített a lendületéből a tavalyi negyedik negyedévben, de ezzel együtt továbbra is dinamikusan bővült, és a fogyasztói kiadások gyorsulása, illetve a magárindex is afelé mutat, hogy a Fednek továbbra is óvatosan kell hozzáállnia a további kamatcsökkentések kérdéséhez, ahogy azt a tegnapi döntés után is jelezte.

A szintén fél 3-kor közzétett heti friss munkanélküli segélykérelmek száma 207 ezerre esett a megelőző heti 223 ezerről, a piaci konszenzus 220 ezer fő volt. A kérelmek négyheti mozgóátlaga ezer fővel 212,5 ezer főre csökkent.

Az adatokra kicsit gyengült a dollár az euróval szemben 1,0420-ig, a határidős S&P500 nem mutatott érdemi mozgást.

Devizapárok, indexek, árutőzsdei termékek, részvények, CFD-k. Minden, ami a hullámzó árfolyamok kapcsán megdobogtatja egy trader szívét. Portfolio Trader

A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Portfolio