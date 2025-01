Máris lép a légikatasztrófa után az American Airlines: eltűnik egy járatszám

Az amerikai légitársaságok körében elterjedt gyakorlat, hogy halálos balesetek vagy incidensek után megváltoztatják az érintett járatok számát. A légitársaságok számára a járatszámok gyakran többet jelentenek egyszerű azonosítóknál, tükrözhetik egy útvonal jelentőségét, vagy akár kulturális és történelmi megfontolásokat is. Emellett a babonák is szerepet játszhatnak: sok légitársaságnál nincs 13-as sor vagy 666-os járatszám.

Január 29-én az American Eagle egyik, az American Airlines számára üzemeltetett CRJ700-as repülőgépe összeütközött egy katonai helikopterrel Washington Reagan repülőtér közelében. A balesetnek nem voltak túlélői.

Az eset után a légitársaság azonnal lépéseket tett a járatszám megváltoztatására.

A tragédiára való tekintettel megváltoztatjuk a Kansasból a Washington belvárosához közeli repülőtérre közlekedő járat számát - közölte a vállalat. Az eddig AA5342-es számmal közlekedő járat január 31-től AA5677-es számmal repül. Az American Airlines honlapján található információk szerint február 6-tól ideiglenesen visszaáll az AA5342-es járatszám, ami várhatóan február 12-ig érvényben marad. Ezt követően, február 13-tól az AA5574-es járatszámot vezetik be.

Az American Eagle csak nemrég, 2024. január 8-tól üzemelteti a Reagan-Wichita járatot. A 965 mérföldes (1787 km) útvonal korábban nem szerepelt a menetrendben, utoljára az America West repülte 1991-ben.

A járatszámok megváltoztatása halálos balesetek után nem újkeletű gyakorlat. Számos példa található erre a légiközlekedés történetében, bár a változtatás nem mindig történik azonnal. A 2001. szeptember 11-i terrortámadások óta például az American Airlines nem használja az AA11 vagy AA77 járatszámot, a United Airlines pedig az UA93 vagy UA175 járatszámot.

Hasonló eset történt az AA587-es járattal (az American A300-600-asának 2001. novemberi balesete után), az Alaska Airlines AS261-es járatával (2000. január), vagy a Southwest WN1380-as járatával (2018. április) is. A Continental Connection CO3407-es járata is példaként szolgál. A 2009. február 12-i halálos baleset után a járatszámot utoljára február 20-án használták, és a Continental nem is vette újra használatba. Érdekes módon a United Airlines 2011-ben rövid ideig használta ezt a számot egy másik útvonalon.

A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images