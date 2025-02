Bombariadók: ellenséges állam és titkosszolgálata állhat a fenyegetések mögött

A nemzetközi bombariadók mögött nem terrorszervezetek, hanem egy ellenséges állam és titkosszolgálata állhat – véli Kis-Benedek József biztonságpolitikai szakértő. A hatóságok nemzetközi összefogással próbálják felderíteni az elkövetőket, de a nyomozást nehezíti a digitális nyomok eltüntetése.

A legutóbbi iskolai bombariadókat egyre inkább egy ellenséges államhoz és annak titkosszolgálatához kötik a szakértők, nem pedig az Iszlám Államhoz – mondta el az InfoRádiónak Kis-Benedek József biztonságpolitikai szakértő.

Szerinte az elkövetők az interneten keresztül, eldobható e-mail címek használatával dolgoznak, így rendkívül nehéz a nyomukra bukkanni.

Az ügyet tovább bonyolítja, hogy a fenyegetések több kelet-európai országban is többször előfordultak már, ami arra utal, hogy egy jól szervezett, összehangolt akció zajlik. A cél valószínűleg a társadalom megfélemlítése és az érintett országok destabilizálása.

A hatóságok nemzetközi együttműködésben próbálják felderíteni az elkövetőket, az Interpol is bekapcsolódott a nyomozásba.

A szakértő szerint ha a fenyegetők hibát követnek el, az nagyban segítheti az azonosításukat, ám a nyomozás továbbra is rendkívül nehéz feladat. A támadások célja nem csupán a pánikkeltés lehet, hanem akár egy másik művelet elfedése is, hiszen amíg a hatóságok erre összpontosítanak, addig más területeken kevésbé éberek. Kis-Benedek szerint az elkövetők számára az is hasznos lehet, hogy figyeljék, milyen intézkedéseket hoznak a hatóságok egy-egy fenyegetésre adott válaszként.

Szerinte is felmerül a kérdés, hogy Oroszország állhat-e az akciók mögött, amelynek érdeke lehet a NATO-tagállamok destabilizálása. Kis-Benedek szerint technikailag képesek lennének egy ilyen művelet végrehajtására, ám a fenyegetések forrása áttételesen, több országon keresztül is eljuthatott a célországokba, így közvetlen bizonyítékok nem állnak rendelkezésre. Az elkövetők minden nyomot eltüntettek, ami megnehezíti a felderítést. A biztonságpolitikai szakértő hangsúlyozta, hogy

bár eddig valódi támadás nem történt, a hatóságok nem engedhetik meg maguknak, hogy figyelmen kívül hagyjanak egy ilyen fenyegetést.

Címlapkép: Egy tűzszerész bombakereső kutyával egy gépkocsit ellenőriz, amikor a Rendészeti Biztonsági Szolgálat központjában bemutatták egy autóba rejtett bomba hatástalanítását. A fotó forrása: MTI Fotó/Kollányi Péter