Megjött a szomorú hír: összemegy hét népszerű táblás Milka csokoládé

2025-ben is folytatódott a zsugorinfláció a boltokban, januárban több táblás Milka csokoládéval, konzervvel, chipssel és sajttal kapcsolatban jelentette be gyártó vagy a forgalmazó a hatóságnak, hogy a korábban forgalmazotthoz képest kisebb kiszerelésben kapható.

A termékek listája már a Nemzeti Kereskedelmi és Fogyasztóvédelmi Hatóság oldalán érhető el, korábban a Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal tette közzé.

A zsugorodó termékekről annak köszönhetően tudunk, hogy a kormány kötelezővé tette ennek a gyakorlatnak a bejelentését a hatóság felé. Ez minden olyan előrecsomagolt terméket érint, amelyet 2020. január 1., illetve 2023. július 1. között forgalmaztak és amellyel a vásárlók találkozhatnak az 1 milliárd forint árbevételt meghaladó üzletekben. A kormány azt is kötelezővé tette, hogy a zsugorodásról a boltokban is tájékoztassák a vásárlókat. Ez alól csak egy kibúvó van, ha a kisebb kiszerelés mellett a korábbit is forgalmazza az üzlet legalább 6 hónapig.

A hatóság az árakról nem közöl információt, így azt nem tudhatjuk, hogy egységnyi méretre vetítve mennyivel változott az egyes termékek ára.

Milkák

Egyes Milka csokoládék már korábban is 90 grammos kiszerelésben voltak elérhető, de most a Mondelez Hungária Kft. újabb csokoládétermékénél is méretcsökkenést jelentett be. A korábbi 100 grammos kiszerelések helyett most már ezeknél a táblás csokiknál is 90 grammot tartalmaznak a csomagolások.

A változás érinti a következő termékeket:

Noisette

Mazsolás-Mogyorós

Egészmogyorós

Törtmogyorós

Alpesi tej

Cowspot

Fehércsokis

Aldi sajt

Az ALDI Magyarország által forgalmazott Milsani Tilsiter sajt esetében a csomagolás mérete 400 grammról 350 grammra csökkent. Ez 12,5 százalékos zsugorodást jelent.

Pipere

A Unilever Magyarország Kft. által gyártott TRESemmé Care & Protect hővédő spray esetében a korábbi 300 milliliteres kiszerelés 270 milliliteresre csökkent, ami 10 százalékos változást jelent.

A Procter and Gamble Hungary KKT borotvabetétei, a Venus Comfort Glide Coconut és a Venus Comfort Glide Sugarberry, korábban 4 darabos kiszerelésben voltak kaphatók, most azonban már csak 3 darabot tartalmaznak.

Penny konzerv és chips

A PENNY-Market Kft. Sancho márkájú termékei közül a chili con carne konzerv és a tortilla chips (sós és sajtos ízesítésű) esetében jelentős méretcsökkenés történt. A chili con carne kiszerelése 800 grammról 400 grammra, a chipszeké pedig 300 grammról 150 grammra csökkent. Mindkét esetben a csökkenés mértéke 50 százalék, amit semmiképpen nem lehet rejtett zsugorításnak nevezni, itt vélhetően a vásárlói igényeknek való megfelelés volt a cél.

A PENNY a termékekkel kapcsolatban azt is megjegyezte, hogy a korábbi (nagyobb) kiszereléseket 2023. július 1-jét követően kivezették és az új kiszerelések később lesznek elérhetők a boltokban februárban és márciusban.

A csökkenő méretű termékek január 20. és január 30. között Termék Bejelentő Terméktípus Mértékegység Korábbi méret Új méret Változás (%) Milka Noisette Mondelez Hungária Kft. Csokoládé gramm 100 90 -10,0% Milka Mazsolás-Mogyorós Mondelez Hungária Kft. Csokoládé gramm 100 90 -10,0% Egészmogyorós Mondelez Hungária Kft. Csokoládé gramm 100 90 -10,0% Törtmogyorós Mondelez Hungária Kft. Csokoládé gramm 100 90 -10,0% Alpesi tej Mondelez Hungária Kft. Csokoládé gramm 100 90 -10,0% Cowspot Mondelez Hungária Kft. Csokoládé gramm 100 90 -10,0% Fehércsokis Mondelez Hungária Kft. Csokoládé gramm 100 90 -10,0% Milsani Tilsiter sajt ALDI Magyarország Sajt gramm 400 350 -12,5% TRESemmé Care & Protect hővédő spray, minden hajtípusra Unilever Magyarország Kft. Pipere milliliter 300 270 -10,0% Sancho chili con carne PENNY-Market Kft. Konzerv gramm 800 400 -50,0% Sancho tortilla chips sós PENNY-Market Kft. Chips gramm 300 150 -50,0% Sancho tortilla chips sajtos PENNY-Market Kft. Chips gramm 300 150 -50,0% Venus Comfort Glide Coconut borotvabetét Procter and Gamble Hungary KKT Pipere darab 4 3 -25,0% Venus Comfort Glide Sugarberry borotvabetét Procter and Gamble Hungary KKT Pipere darab 4 3 -25,0% Forrás: Nébih

A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images