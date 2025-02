Sorra kerülnek kórházba a gyerekek a Magyarországon taroló járvány miatt

A téli szünet óta megduplázódott a gyermekek körében a fertőző megbetegedések száma, elsősorban az influenza terjedése miatt. A vírus már az összes légúti fertőzés több mint feléért felelős, és egyre több esetben okoz szövődményeket, köztük tüdőgyulladást, amely miatt háromnaponta kórházi kivizsgálásra van szükség. Az orvosok a megelőzés fontosságát hangsúlyozzák, mivel a járvány várhatóan még hónapokig eltarthat.

A téli szünet óta megduplázódott a fertőző megbetegedések száma a gyermekek körében – számolt be az Index szerint Bense Tamás esztergomi gyermekorvos .

Napi 70-80 beteg fordul meg rendelőjében, ami a korábbi forgalom kétszerese.

A leggyakoribb kórokozó az influenza, amely szövődményként akár tüdőgyulladást is okozhat, és

háromnaponta előfordul, hogy kórházi kivizsgálásra kell küldeni egy gyermeket.

Az idei influenza-járvány intenzíven terjed, a mostani törzs leggyakoribb tünetei a láz, a levertség, orrdugulás, valamint gyomor- és bélrendszeri panaszok. A nagyobb gyerekeknél fejfájás és végtagfájdalom is előfordulhat. A súlyosabb esetekben légzési nehézségek, tartós magas láz, illetve mellkasi fájdalom jelentkezhet, amelyek tüdőgyulladásra utalhatnak. Az orvos szerint az esetek többségében elegendő az otthoni kezelés, de ha a gyermek állapota romlik, érdemes szakemberhez fordulni.

Megelőzésként a gyermekorvos a kézmosás, a megfelelő higiénia, az egészséges étrend és a közösség elkerülésének fontosságát emelte ki. Javasolta, hogy egyéves kortól évente adassák be az influenza elleni oltást, amelynek hatékonysága 10-14 nap alatt alakul ki. Az előrejelzések szerint az influenzaszezon még 2-2,5 hónapig eltarthat, ezért a szülőknek érdemes fokozott figyelmet fordítaniuk a megelőzésre.

Amint arról részletesen írtunk, a 2024/25-ös felsőlégúti járványszezonban az influenza dominánssá vált a koronavírussal szemben, és idén néhány héttel korábban kezdett el terjedni. A Nemzeti Népegészségügyi és Gyógyszerészeti Központ (NNGYK) adatai szerint a 4. héten a beérkezett légúti minták több mint 50%-ában mutatták ki az influenzavírust, amely magasabb arány, mint az előző években. A szezon kezdete óta feldolgozott

4 400 laboratóriumi minta közül 579 esetben influenza, 496 esetben pedig koronavírus-fertőzést igazoltak, ami azt jelzi, hogy az influenza elterjedtebbé vált.

A kórházi ellátásban is megfigyelhető az influenza terjedésének hatása. A 4. héten 293 főt kezeltek súlyos akut légúti fertőzés (SARI) miatt, közülük 128 betegnél influenza, míg 13 betegnél koronavírus-fertőzést mutattak ki. Az elmúlt hónapok adatai alapján a Covid továbbra is nagyobb arányban okoz súlyos szövődményeket, de az influenzajárvány is jelentős kórházi terhelést eredményez. Az influenza tehát nemcsak széles körben terjed, hanem súlyos eseteket is okozhat, ami megterheli az egészségügyi rendszert.

