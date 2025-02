Trump vámháborúja – itt a piaci reakciók és elemzői vélemények

Portfolio 2025. február 01. 09:53

Donald Trump amerikai elnök új vámokat jelentett be Kanada, Mexikó és Kína ellen, valamint kilátásba helyezett további, az Európai Uniót érintő intézkedéseket is. Az azonnali hatállyal életbe lépő 25%-os és 10%-os vámok jelentős piaci reakciókat váltottak ki, az amerikai részvényindexek eséssel zártak, míg a devizapiacokon is érezhető mozgásokat okozott a bejelentés. Elemzők szerint a lépés rövid távú gazdasági zavarokat és volatilitást hozhat, de hosszabb távon Trump várhatóan enyhíteni fogja álláspontját. A döntés geopolitikai következményei is jelentősek lehetnek, mivel Mexikó és Kanada tárgyalási pozícióját, valamint az amerikai gazdaság növekedési kilátásait is befolyásolhatja.